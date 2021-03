A Zöldek és a szociáldemokraták nyerték a tartományi választásokat

Most még repülővel szállítják a betegeket, de beállnak egészségügyi szupervonatok is.

A francia kormány mintegy száz súlyos állapotban lévő koronavírusos fertőzött egészségügyi evakuálását tervezi a jövő héten a Párizs körüli Ile-de-France régióból, miután a fővárosi intenzív osztályok majdnem beteltek - jelentette be vasárnap Gabriel Attal kormányszóvivő. A politikus a párizsi Orly repülőtéren - ahol a Párizs közli Meaux kórházának két stabil állapotban lévő betegét tették fel a dél-franciaországi Bordeaux-ba induló egészségügyi különgépre - elmondta: eleinte naponta hat repülőgépes átszállítás lesz kevésbé túlterhelt régiókba, mindenekelőtt a Loire-menti városokba és a Bordeaux-i központú Nouvelle-Aquitaine területére, majd a szám fokozatosan nőni fog. "Ezután tömeges evakuálások lesznek egészségügyi szupervonatokkal, a hét második felétől" - mondta a kormányszóvivő. Egy vonattal legalább 24 és maximum 48 súlyos beteget tudnak elszállítani. Gabriel Attal megerősítette, hogy a fővárosi régióban "nyugtalanító a helyzet", hangsúlyozta, hogy "minden ágy számít", és a "kormány szavatolja, hogy senki nem marad a kórházak kapuján kívül". Az egészségügyi tárca adatai szerint a járvány kezdete óta mintegy ezer egészségügyi átszállítás történt, az idén eddig 175. Jóllehet a kórházban ápoltak száma továbbra is 25 ezren stagnál, az egészségügyi ellátórendszeren azért nagy a nyomás, mert a brit variáns térnyerése miatt az intenzív ápolásra szorulók száma fokozatosan nő: vasárnap este a számuk 4127 volt. Csaknem negyedüket, 1134 beteget a fővárosi régióban ápolnak, ahol koronavírusos fertőzöttek fekszenek az eredetileg rendelkezésre álló intenzív ágyak 95 százalékán. Egy évvel ezelőtt az első hullám csúcspontján 7200 súlyos beteget ápoltak az országban. A korlátozások szigorításának, illetve az újabb lezárásnak az elkerülésére az evakuálásokon kívül az oltási program felgyorsítását tűzte ki célul a kormány. Vasárnapig több mint 5 millióan (7,5 százalék) vették fel az első dózist, akik közül 2,2 millióan (3,3 százalék) már mindkét komponenst megkapták. Az elmúlt héten több mint egymillió embert oltottak be, s a cél az, hogy április 15-ig legalább 10 millió francia megkapja legalább az első dózist.