Szokás szerint a női BL-ben

Az ellenkezést nem tűrő győri továbbjutás mellett keserű felismeréssel zárult a nyolcaddöntő: az FTC nem tartozik az élcsapatok közé.

„Szeretnék gratulálni a csapatomnak! Az első mérkőzés jelentősen más volt, de tudtam, hogy a Bietigheim jobb teljesítményre képes, mint akkor – ezt ma meg is mutatta. Egy nagyon erős csapatot vertünk ki, amelyiknek jövőre is a BL-ben a helye” – fogalmazott nagyon-nagyon udvariasan Danyi Gábor, miután a női BL-címvédője kettős győzelemmel, 69-48-as gólkülönbséggel (21 góllal…) verte ki a nyolcaddöntőben a német Bietigheim csapatát. A vendégek eleve csak tíz mezőnyjátékossal érkeztek a visszavágóra, ami a Győr 17 gólos idegenbeli sikere miatt már csak formalitás volt. Annak ellenére, hogy a csoportfázisban négy döntetlent játszott a Győr, továbbra is az első számú esélyese az idei Bajnokok Ligájának. Ezt nem mi mondjuk, hanem az Európa Kézilabda Szövetség honlapja állítja – és valóban nehéz vitatkozni ezzel az állítással. A Győr nem csupán jó játékosok gyűjtőhelye, de láthatóan csapatként funkcionáló, egymásért és a célért tenni tudó és akaró együttes benyomását kelti. Amelyiknek lenyűgöző a mutatója: a BL-ben rekordot jelentő 53 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozata alighanem évtizedekig megdönthetetlen lesz. Az egyenes kieséses szakasz vesztese szokás szerint a Ferencváros: ugyan egy valóban bravúros mérkőzésen 29-28-ra legyőzte a montenegrói Buducsnoszt Podgoricát, de mivel az első összecsapáson három góllal maradt alul, összesítésben kettővel kevesebbet lőtt, és kiesett. A képet azért erősen árnyalja, hogy a koronavírusos megbetegedés miatt hiányzó Elek Gábor vezetőedző helyett az FTC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, Mihály Attila irányította a csapatot. Illetve közölte a vezetőedző utasításait a csapattagokkal, mivel a mérkőzésen végig egy fülhallgató révén élő kapcsolatot tartott fent az elkülönített vezetőedzővel. A zöldek az első harminc percben már 15-9-es (összesítésben kilenc gólos) hátrányban voltak, vagyis tíz góllal kellett volna megnyerniük a második félidőt a továbbjutáshoz. Ami bravúros meccseléssel majdnem sikerült is. Az 56. percben – először – átvette a vezetést a Ferencváros, de innen nem volt folytatás: a Podgorica a kilenc gólos Radicevic irányításával végül megúszta egygólos vereséggel, ami a továbbjutását jelentette. Az EHF oldalának nyilatkozott Mihály Attila nem szépítette a helyzetet: „A két mérkőzés megmutatta, melyik a jobb csapat, a Buducsnoszt megérdemelte a továbbjutást. Az első félidőben nem azt tettük, amit kellett volna, és nagyon csalódott vagyok az akkori teljesítmény miatt. Az FTC igazi arca a második félidőben mutatott játék volt, amikor közelebb értünk, és reméltük, hogy sikerül elérnünk a célt” – mondta a segédedző. Kritikája ugyan nem tért ki arra, hogy a kiesés már egyáltalán nem meglepetés, de ettől még tény: a Ferencváros a jelenlegi felállásában nem piacképes az európai színtéren. Nem a mostani kiesés miatt, hanem a tendencia folytán: az FTC legutóbb 2004 tavaszán nyert mérkőzést a BL egyenes kieséses szakaszában, párharcot viszont a 2002-es elődöntőben volt képes utoljára győztesen lehozni. Vagyis 19. éve nem tudta kiejteni egyetlen ellenfelét sem az egyenes kieséses szakaszban. A csapat jövő évi szezonját máris beárazta, hogy legjobb hazai játékosait nem tudta megtartani, így legfeljebb az európai középmezőny alsó széle lehet a realitás. Ennél több csak álmodozás.

Női BL, nyolcaddöntő, visszavágó mérkőzések Győri Audi ETO KC-SG BBM Bietigheim (német) 32-28 (továbbjutott: a Győr 69-48-as összesítéssel). FTC-Rail Cargo Hungaria-Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 29-28 (tj.: a Podgorica, 50-48-as összesítéssel).