Kaszinó előtt tüntetett a Mi Hazánk

68 napig volt mélyaltatásban.



Rendszeres gyógytornával, immunerősítőkkel és házimunkával küzd a teljes felépülésért az a kocsi ápolónő, aki a koronavírus miatt 68 napig volt mélyaltatásban, de 300 nappal a megbetegedést követően sem gyógyult még meg igazán, írja a kemma.hu. A cikk szerint Nagy Gergelyné, Hajnalka a pandémia első hullámában kapta el a fertőzést, és töltött végül 105 napot az intenzíven. A tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán dolgozó nővér tavaly májusban lázasodott be, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe került, ahol nem sokkal később lélegeztetőgépre rakták.

A 105 napból 68-at mélyaltatásban töltött, 42 napig pedig műtüdő segítségével lélegzett. Októberben tért haza, de a teljes gyógyulása még nagyon messze van.

Havonta járok vissza a Korányiba vizsgálatokra, de a háziorvosommal is folyamatos kapcsolatban vagyok. Most az immunrendszerem erősítése a cél, hiszen sem a tüdőm, sem a vesém nem működik még mindig megfelelően – mesélte a lapnak a nővér. Hozzátette, az izomzatában némi javulás állt be, a karjában, a lábában újra érzi az izmokat, azok ugyanis a betegség alatt teljesen leépültek. De még mindig nehezére esik a mozgás, a fogás és a járás is. Elmondta azt is, ő az első olyan covidos beteg hazánkban, aki ennyi időt töltött mélyaltatásban, emiatt azt sem tudni, mikorra épülhet fel teljesen. Azok az emberi kapcsolatok, amik máskor megszokottak voltak, most átértékelődtek. Korábban természetesnek vettem, hogy körülöttem vannak a szeretteim, a családom, a barátaim és a munkatársaim. Most az ő szavaik, támogatásuk, szeretetük az, ami minden nap előre visz és segít a küzdelemben. Minden nap, amit megérünk, az boldogság, hiszen szeretteinkkel lehetünk. Ez a legfontosabb az életünkben. Minden más eltörpül mellette – fogalmazott. Sokan hallottak már a történetéről és rengetegen keresik őt a közösségi oldalon. A riportot is azért vállalta, hogy másokon segíthessen.