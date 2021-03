Hatalmas aszteroida közelít a Földhöz

A NASA szerint a gyorsan száguldó kisbolygó nem jelent veszélyt az emberiségre: a legközelebbi pontján is ötször olyan távol lesz a Földtől, mint a Hold.

Az év legnagyobb aszteroidája halad el a Föld közelében március 21-én – jelentette be még csütörtökön az amerikai űrkutatási hivatal (NASA). A 2001 FO32 jelzésű meteorit a potenciálisan veszélyes kisbolygók kategóriájába tartozik, de a NASA szerint nem jelent veszélyt az emberiségre. A kisbolygó 16:03-kor lesz a legközelebb, mintegy 2,02 millió kilométerre a Földhöz. A kevesebb mint egy kilométer átmérőjű égitest a legközelebbi pontján is ötször olyan távol lesz a Földtől, mint a Hold. Az aszteroida óránként 124 ezer kilométeres sebességgel száguld el a Föld mellett, az aszteroidák többségénél gyorsabban – közölte a NASA. A találkozás relatív sebessége 34,4 km/s lesz, ami a 2021-re előrejelezhető ismert aszteroida-közelségek közül a leggyorsabbnak számít – írta a Csillagászat.hu . Az aszteroida a legnagyobb látszó fényességét a földközelsége előtt egy nappal éri el, március 20-án 11:45-kor, a következő másfél napban végigvonul a Lupustól a Sagittarius csillagképig, ahol a március 21-én 16:03-kor bekövetkező földközelsége idején is található lesz. Később észak felé gyorsulva mozog, viszont rohamosan halványodni fog, így hazánkból nem lesz kedvező a megfigyelhetősége. A kisbolygót 2001 márciusában fedezték fel, a csillagászok azóta követik az útját. Közepes erősségű távcsővel a déli féltekén és az északi félteke alacsonyabb szélességi köreiben az amatőr csillagászok is láthatják az aszteroidát, amelynek „látogatása”" a NASA szerint kivételes lehetőséget nyújt a hivatásos csillagászoknak az égitest tanulmányozására. A 2001 FO32 mozgását 2196-ig pontosan előre tudják jelezni, addig nem jut a Föld veszélyes közelségébe, de a potenciálisan veszélyes kategóriába tartozó marad még több ezer évig. A kisbolygó a következő száz évben az idei földközelségénél nem kerül közelebb bolygónkhoz. Az elkövetkező 100 évben egyetlen nagyobb ismert aszteroida sem fog becsapódni a Földön, és nagyon kicsi az esélye annak, hogy a jövőben felfedezendő kisbolygók bármelyike is kárt okozna bolygónkban – közölte a NASA. Mindazonáltal minél többet tudunk róluk, annál inkább felkészülhetünk egy esetlegesen veszélyt jelentő aszteroida elhárítására – írták közleményükben a NASA kutatói. Jelenleg 2173 potenciálisan veszélyes aszteroidát tartanak számon, ami a becslések szerint az összes földközeli kisbolygónak mintegy 9 százaléka. Az egy kilométernél nagyobb potenciálisan veszélyes kisbolygók száma 153. Ma nem ismerünk olyan konkrét kis égitestet, amely valamikor is ütközne a bolygónkkal – olvasható a Csillagászat.hu-n.