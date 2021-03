Börtönbüntetésre ítélte a bíróság az iskolaőrt bántalmazó anyát

A könyvelő egy vállalkozástól ellopott bélyegzővel hét év alatt okozott jelentős kárt a költségvetésnek.

Költségvetési csalás és magánokirat-hamisítás miatt emelt vádat a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség egy tatabányai könyvelő ellen, aki egy vállalkozástól ellopott pecséttel hét év alatt több mint 150 millió forint kárt okozott a költségvetésnek – közölte a megyei főügyész kedden az MTI-vel. Reszl Ildikó tájékoztatása szerint a vádlott könyvelt egy vállalkozásnak, és helyzetével visszaélve eltulajdonította a társaság egyik pecsétjét, majd azzal számlatömböt vásárolt. A férfinak egyéni vállalkozóként nyomdaipari szolgáltatásra is volt engedélye, két gazdasági társaságnak végzett is ilyen szolgáltatást. A megrendelt munkát elvégezte, de a számlákat a korábban ellopott pecsétet használva annak a vállalkozásnak a nevében állította ki, amelynél könyvelt. A vádlott a számlák után sem az egyszerűsített vállalkozói adót, sem a személyi jövedelemadót, sem pedig az egészségügyi hozzájárulást nem fizette meg, így a gyanú szerint 2011 januárja és 2018 februárja között 150 millió 641 ezer forint kárt okozott a költségvetésnek. A főügyészség a férfira felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, és mintegy 90 millió forintra vagyonelkobzást is kezdeményezett vele szemben.