Az egyik áldozatát, egy tanárnőt, gépek tartják életben.

Egy kínai állampolgárságú férfi azért támadt a lélegeztetőgépen lévő 54 éves betegtársára, mert a bekerülése előtt drogfüggő volt, így a kórházban komoly elvonási tünetekkel küzdött – tudta meg a Blikk. A lap információi szerint nem ez volt az első dühkitörése, korábban is rátámadt egy másik betegre, fojtogatással próbálkozott, de akkor a biztonsági szolgálat közbe tudott lépni. Szombaton a VI. kerületi intézményben a férfi magához vett egy orvosi eszközt és az ott fekvő, mélyaltatásban lévő mozdulatlan nőre támadt. Áldozatának mindkét szemén, valamint a testén is ejtett szúrásokat. A férfit a bíróság letartóztatta, jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben van. A 24. hu információi szerint kihallgatásakor nem tett beismerő vallomást, csupán annyit közölt, hogy nem emlékszik semmire. Tettéért akar életfogytig tartó börtönt is kaphat, de elmeállapota miatt lehet, hogy elmegyógyintézetbe kerül.