Tesztelik a klímát a 3-as metróra

A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma.



3456 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 532 578 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - számolt be a kormányzati tájékoztatási oldal. Elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 421 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 359 061 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 156 096 főre emelkedett. 10 284 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1167-en vannak lélegeztetőgépen. 1 397 342 a beoltottak száma, ebből 406 746 már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. Ma újabb kínai vakcina szállítmány várható. A következő napokra tervezett oltásokról az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján számolnak be.