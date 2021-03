Kreml: Moszkva nem avatkozott be az amerikai elnökválasztásba

A volt amerikai elnök hosszú hallgatás után szólalt meg.

Épp Donald Trump támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit - írja a hvg.hu. Korábbi amerikai elnökök egy kisfilmben bátorították az embereket, hogy oltassák be magukat: Barack Obama, George Bush és Bill Clinton is szerepet vállalt benne. Donald Trump azonban nem vett részt a felvételen, ami egészségügyi szakemberek szerint azért is aggasztó, mert épp Trump republikánus támogatói zárkóznak el a koronavírus elleni védőoltástól. Donald Trump az elnöksége idején alábecsülte a járvány komolyságát, annak ellenére, hogy ő maga is kórházba került. Trump most a Fox Newsnak adott interjúban mondta ki azt, amit már régóta várnak tőle: hogy a vakcina biztonságos és hatékony, ezért ajánlja azoknak is, akik nem akarják beadatni maguknak, és azoknak is, akik rá szavaztak – a két csoport gyakran fedi egymást. A CBS felmérése szerint Trump republikánus támogatóinak a harmada nem oltatná be magát, a demokratáknál ez az arány csak tíz százalék. Donald Trumpot és a feleségét, Melania Trumpot még januárban beoltották titokban a Fehér Házban.