A WHO az AstraZenecával való oltás folytatását javasolja

A szakértők folytatják a kockázatok elemzését, amelyek az Egészségügyi Világszervezet közleménye szerint kisebbek, mint az immunizálás előnyei.

Az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinával való oltás folytatását javasolta szerdán Genfben kiadott közleményében az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely szerint az immunizálás előnyei „nagyobbak, mint a kockázatok”. Az AstraZeneca/Oxford oltásának felhasználását több európai ország is felfüggesztette, miután néhány, a vakcinával beoltott embernél vérrögképződés alakult ki. Egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy a tromboembóliás tüneteket a vakcina váltotta volna ki. Az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete közölte: vakcinabiztonságossági szakértői folytatják a kockázatok felmérését. Mint írták, a koronavírus elleni vakcinák más betegségek vagy egyéb okból történő halálozások valószínűségét nem csökkentik, így a világon harmadik leggyakoribb szív- és érrendszeri betegség, a trombózis és a mélyvénás trombózis előfordulási esélyét sem. Kiemelték, elterjedt gyakorlat, hogy az oltási programok során az országok a váratlan eseményeket jelzik és kivizsgálják, akkor is, ha azok nincsenek összefüggésben a vakcinákkal. A WHO rendszeresen egyeztet az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA) a koronavírus elleni vakcinák biztonságosságáról.