Oltásra várva: A regisztrált idősek fele továbbra is védtelen

Az eddig beérkezett és már bevizsgáláson is átesett mintegy 2,4 millió vakcinából 1,8 milliót adtak be.

Egyre esélytelenebbnek látszik, hogy a Nagypéntekig hátralévő 16 nap alatt valamennyi 60 év feletti regisztrált megkaphassa a vakcinát, az meg végképp, hogy eleget tegyenek a miniszterelnök ígéretének és 2,4 millióan legyenek addig legalább egyszer beoltva. Erőltetett menetben talán befutható a Nemzeti Népegészségügyi Központ március elején tett 2 millió fős ígérete, de ez nem jelenti azt, hogy alig több mint két hét alatt meg fogja oldani a központi oltásszervező csoport az eddig kimaradt 850 ezer idős ember beoltását. Elég, ha megnézzük: nagyjából ugyanennyit sikerült beadni a korosztály tagjainak az oltás kezdete óta eddig eltelt 40 nap alatt. Az operatív törzs tegnapi online tájékoztatóján György István miniszterelnökségi államtitkár összegezte, hogy eddig 1 millió 397 342 ember kapta meg a védőoltást Magyarországon, ebből nagyjából 850 ezren tartoznak a 60 fölötti korcsoportba. Az országos oltási munkacsoport vezetője úgy fogalmazott, az 1,7 millió regisztrált idős nagyjából fele kapta meg eddig a vakcinát. Az azonban tegnap sem derült ki, hogy mi történik azzal a majdnem 900 ezer idős emberrel, aki valami miatt nem tudott, vagy kellő tájékoztatás nélkül nem akart bejelentkezni az oltásra várakozók közé, hiszen összesen majd 2,6 millió 60. életévét betöltött ember él az országban. Ha figyelembe vesszük, hogy 65 éven túl már a nők 79 százaléka, a férfiaknak pedig 74,1 százaléka küzd valamilyen krónikus betegséggel, okkal feltételezzük, hogy a nem egészséges idősek százezrei szorultak mindenféle oltási sor végére.



A szerdai tájékoztatón elhangzott, hogy tegnap újabb 100 ezer kínai vakcina érkezett az országba, amit a tervek szerint az idősek oltására akarnak felhasználni, ahogy a kedden érkezett 120 ezer Pfizer oltóanyagot és a múlt héten leszállított 48 ezer AstraZenecát is nagyobbrészt ennek a korosztálynak szánják. A tegnapi hivatalos oltóanyag tájékoztatást alapul véve eddig 1,12 millió Pfizer, 80 ezer Moderna, 405 ezer AstraZeneca, 425 ezer orosz Szputnyik és 1,1 millió kínai Sinopharm vakcinát kaptunk. Összesen tehát eddig kicsit több mint 3,1 millió adag oltóanyag érkezett. Csakhogy összesen mintegy 730 ezer kínai és orosz vakcina bevizsgálása még tart, vagy csak a napokban ért véget. Így a beérkezett vakcinák közül eddig körülbelül mintegy 2,4 milliót kezdhettek el beadni. Ehhez képest eddig összesen 1,8 millió adag vakcina fogyott csak el. A háziorvosokat májusig gyakorlatilag pihenőnap nélküli munkára kényszerítette a kormány, miközben országszerte arra panaszkodnak, nem kapnak elég vakcinát. Kérdéseinkkel tegnap is megkerestük az operatív törzset, a népegészségügyi központot és a humántárcát, de választ ezúttal sem kaptunk. Közben egyre fiatalabbak fertőződnek meg, az átlagéletkor Müller Cecília tájékoztatása szerint már csak 45 év volt a múlt héten, és egyre kritikusabb a helyzet a kórházakban. Az országos tisztifőorvos arról számolt be, hogy szerdára virradóan már több mint 156 ezer volt az aktív fertőzöttek száma az országban, 10 284 embert ápoltak kórházban, közülük 1128-an szorultak gépi lélegeztetésre, ami a felkészült szakemberek számát nézve már a magyar egészségügyi rendszer teljesítőképességének a határán van.