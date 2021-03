Botrányos védettség: Covid-ban elhunytnak is küldtek igazolványt

A kormány szerint majd a nemzeti konzultáció eredménye dönti el, mire is lesznek jók az eleve hibáktól hemzsegő plasztikkártyák.

Hibákat találtak, nem is egyet az RTL híradó nézői azokon a koronavírussal szembeni védettséget igazoló okmányokon, amelyeket többen is megkaptak az elmúlt napokban. A védettségi igazolvány mindenkinek jár, akit oltóanyagtól függetlenül megkapta az oltást. – A beoltottak esetében lejárati dátum nincs a kártyán, aki átesett a betegségen, annak hat hónapra szól, azok számára, akik pedig laboratóriumi eredménnyel bizonyítják, hogy van elég antitest a szervezetükben, négy hónapig érvényes – sorolták a hivatalos szöveget. Mint kiderült a valóság egészen más. Egy neve elhallgatását kérő férfi elmondta:



„Édesapám elsején halt meg egy kórházban, a védettségéről szóló igazolást pedig 17-én kaptam kézhez. Az, hogy valaki az elhalálozása után bő két héttel ilyen levelet kap, kegyeletsértő és érthetetlen.”

– Megkaptam a védettségi igazolványt, amin érvényességi dátumként 2021. május 13. szerepel, miközben a védőoltást március 8-án adták be. Párom egy nappal azelőtt, 7-én kapta meg az oltást, majd az igazolványt, ugyanígy májusi dátummal – panaszkodott egy hölgy. A televízió beszámolt annak az öttagú családnak az esetéről is, amelynek tagjai egyszerre, egy időben átestek a betegségen, de csak négy plasztikkártyát kaptak, eltérő dátumokkal: az édesanyáé például kilenc hónapra, egyik kisfiáé pedig fél évre szól. Volt, akinek egyszerre két igazolványt is postáztak, az egyiket azért, mert átesett a betegségen, a másikat pedig azért, mert három hónappal később beoltották.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebook-oldalára kedden feltöltött egy védettségi igazolványt, amivel több probléma is akadt: kiskorú kapta, aki természetesen nincs beoltva, de nem produkált sem tüneteket, sem pozitív teszteredményt, pedig sportolóként többször is tesztelték. Ellenben volt egy csapattársa, aki igazoltan pozitív volt, mégsem állították le az edzéseket és senkinek nem kellett karanténba vonulni.

Az RTL Híradó a hibákkal kapcsolatban feltett kérdéseire az operatív törzs nem válaszolt. A kormány nevében a Kormányzati Tájékoztatási Központ pedig a kártyák ügyében pedig egészen másra hivatkozott: