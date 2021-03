207-en haltak meg koronavírusban, 1170-en vannak lélegeztetőgépen

Krónikus betegek, köztük szklerozis multiplexben vagy epilepsziában szenvedők életét nehezíti meg a magyar kormány.

Teszi ezt azzal, hogy az egységes uniós állásponttal szemben nem fogadja el a kannabisz gyógyászati alkalmazását – így összegezhető a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT) minap közzétett állásfoglalása. A civil szervezet szerint szakmai és politikai hibát vétett a kormány tavaly decemberben az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságában, amikor egyedüli EU tagállamként a kannabisz orvosi felhasználása ellen szavazott. A politikai következmény egy hónapja kiderült: az uniós egységet megtörő kiszavazás miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított. A KCKT hangsúlyozta, hogy hiba drogliberalizációnak tekinteni a kannabisz tudományos és gyógyászati célú felhasználását, hiszen a szer változatlanul a szigorúan ellenőrzött kábítószerek nemzetközi listáján marad. Magyarországgal együtt több ENSZ tagállam is politikai alapon utasította el az orvosi kannabisz szabadabb felhasználását, kizárólag drogként meghatározva azt. Más államok, így Hollandia, Csehország vagy Lengyelország már a gyógyászati szempontok figyelembevételével alakította át a szer alkalmazásának jogi szabályozását, intézményi hátterét és az egészségügyi dolgozók felkészítését, a németeknél TB támogatással lehet beszerezni ezeket a szereket. A civil szervezet nyilatkozata kifogásolja, hogy a kormány a kérdésről nem egyeztetett a hazai szakemberekkel, az elvileg erre hivatott Kábítószerügyi Tanács tavaly nem is tartott ülést. A KCKT most egy terjedelmes szakmai összefoglalót is kiadott a kannabisz gyógyászati alkalmazásának többezer éves történetéről, amely azt igazolja, hogy ma már mind a kannabisz növényből, mind pedig szintetikusan előállított hatóanyagaiból biztonságos és hatékony gyógyszereket készítenek, s a prágai Károly Egyetemen tart a szer szabványosítása. A belőle készült gyógyszerek a rákos betegek hányingerét és étvágytalanságát, a szklerózisosok remegését, az epilepsziások rohamait csökkentik. Közülük kettő nálunk is forgalomban van, de az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) ennél sokkal több kannabisz tartalmú szert, főleg olajat regisztrált, amiket vény nélkül be lehet szerezni. Valójában tehát tájékoztatásra, képzésre lenne szükség és nem az orvosi kannabisz kriminalizálására – állítja a civil szervezet.