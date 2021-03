Merkely: A gyógyultak védettségéhez egy vakcina is elég

A konkrét intézkedéseket pénteken, az állami rádióban jelenti be a miniszterelnök.

Nincs itt az ideje lazítani - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfó sajtótájékoztatóján. Gulyás Gergely szerint most a szabályok betartása a legfontosabb, mindenki kerülje a személyes kapcsolatok számát. Úgy véli, már hetekben és napokban lehet mérni a korlátozások feloldását. Csütörtök este 8 órakor zárják a nemzeti konzultációt, hétvégén hirdetik ki az eredményt. Ennek alapján fognak dönteni a nyitásról és arról is, milyen jogosítványokat kapcsoljanak a védettségi igazolványhoz. Többlépcsős újraindításban gondolkodik a kormány, a pontos számokat az átoltottság mértékhez fogják kötni. A lakosság teljes védettségét májusra, legkésőbb június végére teszik. Pénteken ülésezik az operatív törzs, ezt követően Orbán Viktor a Kossuth Rádióban ismerteti a következő hetek lépéseit. A tárcavezető jelezte, mindenkivel tárgyalnak, aki áprilisban és májusban vakcinát tud hozni, de konkrét bejelentést csak akkor tesznek, ha már aláírták a szerződést. Az AstraZeneca-készítménnyel kapcsolatban idézte a szakemberek véleményét, miszerint a vakcina biztonságosan használható , noha a súlyosabb eseteket ki kell vizsgálni. Magyarország csak ellenőrzött és biztonságos vakcinákat használ - hangoztatta Gulyás Gergely. Hozzátette, nincs olyan ember, aki itthon ezen oltás után veszítette volna életét. Kérdésre válaszolva elmondta, a legpesszimistább előrejelzések szerint legkésőbb március végére eljut tetőpontjára a harmadik hullám , ezt követően csökkenni fognak az esetszámok. Spekulációk vannak, hogy a megbetegedések miatt hány százaléka lehet védett a lakosságnak, ezért a látenciát nehéz megmondani.

Gulyás Gergely nyomatékosította, országos védekezést terveznek, semmilyen területi vagy regionális lezárásra nem kell számítani, minden ezzel ellentétes információ álhír. Ugyancsak álhírnek titulálta azt, hogy kapacitásproblémák lennének az egészségügyben . Szerinte csak olyan értelemben van rangsorolás, hogy ki kerüljön lélegeztetőgépre. Hozzátette, a személyi feltételek is biztosítottak. Több, mint 10 ezer kórházi ágyat tudnak felszabadítani és ha kell, akkor a továbbiakat is képesek a rendszerbe állítani. Szükség esetén a katasztrófavédelem akár 20 ezer ágyat tud bevetni, de a számítások szerint ennyi beteg nem szorul intézményi ellátásra. Az érettségi időszakára elég sok oltás lesz beadva, addig a kormány úgy számol, hogy a tanárok közül is sokan lesznek védettek, így nem részesítik a pedagógusokat soron kívül védettségben. Nem aktuális a szóbeli vizsgák elhalasztása, ugyanis abban reménykednek, hogy addigra túl leszünk a víruson. Gulyás Gergely azt hangoztatta, a kormány biztonságosan bonyolítja le az érettségiket. A kabinetnek nincsen feladata azzal kapcsolatban, hogy a Fővárosi Törvényszék egyik bírája az Alkotmánybírósághoz fordult az egyetemi modellváltásról szóló törvény miatt. Jelezte, a testület döntését a kormány tiszteletben fogja tartani. Az egységes európai védettségi igazolásról szólva elmondta , álvitának tartja a kérdést, mivel senki sem igazolványt, hanem vakcinát vár Brüsszeltől. Sok kérdés érkezett a védettségi igazolványokkal kapcsolatban . Gulyás Gergely egyértelművé tette: ha valaki oltást kapott, akkor nem jár le soha a dokumentum. Amennyiben valaki beteg volt és így élvez védettséget, akkor a betegség végétől számított fél év az érvényességi idő. Ha a laboratóriumi vizsgálat során, a vérvétel után derül ki, hogy átesett a fertőzésen, abban az esetben négy hónap az érvényesség. Ahol több vakcina áll a rendelkezésre - így a kórházi oltópontokon - ott lehet választani, ugyanakkor hangsúlyozta, az oltásokban lehet bízni. Egyúttal hazugságnak nevezte azt a hírt, miszerint külön listák lennének arról, ki, milyen gyártó készítményét kaphatja meg. Gulyás Gergely egy újabb kérdésre jelezte, nem tartaná helyesnek, ha a tévétársaságok, mint egy "katasztrófa turizmusként" nehezítenék a védekezést és a kórházakban forgatnának. Hozzátette, ugyan lehetnek hibák , jól működik az oltási rend, jól szervezett a program. Kitért arra is, soha nem volt olyan terve a kormánynak, hogy kötelező legyen az FFP2-es maszk és nem gondolkodnak ennek bevezetésén sem.