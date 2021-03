Vége a Fidesz és a Néppárt kényszerházasságának

A magyar kormánypárt a kilépés után szabadon választhat magának új társakat az európai színtéren. Jelentkező akad bőven, az euroszkeptikusoktól a szélsőjobbig.

Nem okozott meglepetést Novák Katalin Fidesz alelnök, családügyi miniszter, amikor csütörtökön a Twitteren közzétette a Fidesz kilépési nyilatkozatát az Európai Néppártból (EPP). Donald Tusk, az EPP elnöke sem csodálkozott, mert válaszként csak annyit írt a közösségi oldalon: "A Fidesz elhagyta a kereszténydemokráciát, valójában már sok évvel ezelőtt." A levelet nem Tusknak címezték, akivel Orbán Viktor annyira nem áll szóba, hogy még írni sem hajlandó neki. Ezért a bejelentést az EPP főtitkárához intézték, és a Fidesz-alelnök írta alá. A később megszületett néppárti sajtónyilatkozat röviden nyugtázta a tényt, miszerint a kilépési nyilatkozattal automatikusan megszűnt a magyar párt tagsága . A Fideszt két éve felfüggesztették a kereszténydemokrata pártcsaládban, néhány hete pedig európai parlamenti delegációja távozott az EPP frakciójából. Csak idő kérdése volt, hogy Orbánék mikor csukják be maguk mögött az ajtót az ernyőszervezetben is, ahol sokan már régóta erre vártak. Az Európai Néppártnak nem akaródzott elindítani egy hosszú és bonyodalmas kizárási eljárást, ráadásul számos tagpárt nem is értett volna egyet vele. Sokkal egyszerűbb volt olyan helyzetet teremteni, amikor a Fidesz maga int búcsút. A tavalyi magyar-lengyel vétófenyegetés után már senkinek nem maradt illúziója, hogyan végződik a Fidesz és az EPP több mint húszéves házassága. A magyar kormánypárt a kilépés után szabadon választhat magának új társakat az európai színtéren. Jelentkező akad bőven, az euroszkeptikusoktól a szélsőjobbig. Csak az a kérdés, hogy egy fedél alá lehet-e terelni őket, és ha igen, azután mi lesz velük.