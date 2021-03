Öt autóval ütközött, miután forgalommal szemben hajtott fel az M5-ösre

A kegyetlen, büntetett előéletű férfi a kötél általi halált megúszta, és eddigi élete során többször is szabadlábra helyezték, mégis mindannyiszor visszaesett.

K. Aladár beszámítható volt a bűncselekmény elkövetésekor – számolt be a 24.hu arról az egyesített igazságügyi pszichológus-pszichiáter szakértői véleményről, amelyet csütörtökön a Szombathelyi Törvényszéken ismertettek. A most 53 éves férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével és fegyveres rablással vádolják, mert 2018 novemberében egy gázfegyverrel arcon lőtt egy trafikost Szombathelyen. Amint arról a Népszava korábban beszámolt, már fiatalon gyilkolt és fosztogatott a többszörösen büntettet előéletű férfi, akit 1989-ben aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és kifosztás miatt jogerősen halálra ítélt a Kaposvári Katonai Bíróság. A 24.hu felidézte: megölt és meggyalázott egy 11 éves kislányt. A férfi a kislány holttestét lemeztelenítette, majd a Kerka-patakhoz vitte és bedobta a vízbe. K. Aladárnak kegyelemből életfogytiglanra változtatták a büntetését, és feltételesen húsz év után elhagyhatta a börtönt, de újabb bűncselekmények elkövetése, a többi között kiskorú veszélyeztetése miatt további 3 év börtönbüntetést szabtak ki rá. Évekkel ezelőtt ismét feltételes szabadságra bocsátással szabadult. Csakhogy a Vas Megyei Főügyészség vádirata szerint 2018. november 20-án kirabolt egy szombathelyi dohányboltot. Az eladónőt gáz- és riasztófegyverrel arcon lőtte annak ellenére, hogy az jelezte: átadja a pénzt. Ráadásul a lövés nem volt elég neki, többször megütötte a nőt, akire újfent rálőtt, mielőtt több mint 185 ezer forintos zsákmányával távozott. Szakértők szerint a sértett által elszenvedett sérülések 8 napon túl gyógyultak, de az életveszélyes sérülés keletkezésének közvetlen, reális lehetősége is fennállt. Vassné Szele Adrienn, a Vas Megyei Főügyészség szóvivője a lapnak azt mondta, hogy a férfi ténybeli beismerő vallomást tett a kihallgatása során. A rablást és azt is elismerte, hogy arcon lőtte az eladót, az életveszélyt okozó testi sértés kísérletét viszont vitatta. A következő tárgyalás május 6-án lesz.