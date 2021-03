Milliókat csaltak ki vállalkozóktól, mondván, cégük így elkerülheti az adóhatósági vizsgálatot

A férfi és a nő 5 millió forintot akasztott le egy-egy cégvezetőtől.

A rendőrök 2021. március 19-én délelőtt, összehangolt rendőri akció keretében egy 42 éves román állampolgárságú férfit, valamint egy 59 éves helyi nőt fogtak el Kozármislenyben - írja a police.hu . A férfi bérszámfejtőként dolgozott egy pécsi, könyveléssel foglalkozó gazdasági társaságnál, a nő pedig ugyanennek a cégnek volt az egyik ügyvezetője. A megalapozott gyanú szerint a férfi rávette a nőt, hogy hivatalos személy megvesztegetésére hivatkozva pénzt csaljon ki cégektől annak érdekében, hogy ne induljon velük szemben adóhatósági vizsgálat. A nő könyvelést végzett két pécsi gazdasági társaságnak, majd azt állította a cégek ügyintézőjének, hogy a korábbi beszállítójuk cégével szemben eljárás indult, ezért a hatóság az ő cégeiket is vizsgálni fogja. Ezután – az adóhatóságnál lévő jogász végzettségű kapcsolatára hivatkozva – felajánlotta, hogy elintézi azt, hogy az említett társaságokkal szemben ne induljon vizsgálat. Mindezért cserébe 5 millió forintot kért, majd megígérte, hogy a pénzt továbbítja a hatóságnál dolgozó ismerősének. A kért összeget meg is kapta a nő, majd ugyanezzel a módszerrel két másik vállalkozótól is pénzt szerzett. A rendőrök akkor fogták el őket, amikor a román férfi megjelent a kozármislenyi nő lakásán, hogy a jogtalan előnyért kapott milliókat átvegye. A nyomozók a bűncselekményből származó pénzt lefoglalták, a férfit és a nőt pedig előállították a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságra. Mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki, amely során beismerő vallomást tettek. A férfi a nyomozóknak azt is elmondta, hogy valójában nincs kapcsolata az adóhatóságnál, csak azért találta ki az egészet, mert a vállalkozók szemében komolyabb embernek akart tűnni. Terhükre befolyással üzérkedés, míg a jogtalan előnyért fizető vállalkozók terhére hivatali vesztegetés megalapozott gyanúja állapítható meg.