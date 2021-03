Továbbra sem csillapodik a koronavírus-járvány a világban

Eddig túlzás volt a zsidó államot a magyar, a lengyel vagy az orosz demokráciához hasonlítani, de mostanra megváltozott a helyzet. E tekintetben már mindegyik országban aggasztó a helyzet.

Süddeutsche Zeitung "Korábban azt gondoltam, hogy túlzás Izraelt Magyarországhoz, Lengyelországhoz vagy Oroszországhoz hasonlítani, de most már nagyon aggódom az izraeli demokrácia állapota miatt" – ezt az ország egyik legtekintélyesebb tényfeltáró újságírója mondta, aki korábban a miniszterelnök bizalmasának számított. Sorra leplezte le a riválisok visszaéléseit, ám manapság már nincs nála gyűlöltebb sajtómunkás Netanjahu szemében. Ennek oka, hogy már több disznóságot is nyilvánosságra hozott a politikusról, illetve annak holdudvaráról is, ezért az izraeli elnök megpróbálja úgy beállítani, hogy ő az állam egyik elsőszámú ellensége. Viszont pont ezért a közvélemény igen sokra értékeli Raviv Drucker munkáját. Ő maga azt mondja, hogy a kormányfő mindenáron meg akarja úszni az ellene indult korrupciós pert, ezért támadja az ellenfeleket, az igazságszolgáltatást és a médiát. Képtelen leállni, emiatt lesznek újabb választások két nap múlva. Elvileg elképzelhető, hogy veszít, de lelkileg az újságíró a lehető legrosszabbra készül.

Die Welt A legelső koronavírus elleni szer feltalálói úgy számolnak, hogy legkésőbb ősszel véget érhet a zárlat Németországban, és sok más európai államban, valamint az USA-ban is. A Törökországból származó házaspár – akik Karikó Katalinnal együtt fejlesztették ki a Pfizer, illetve saját cégük, a Biontech szerét –, azt gondolja, hogy a kórokozó nem fog eltűnni, és nagyjából még legalább egy év kell ahhoz, míg teljesen uralni lehet a helyzetet. A lapkiadó Axel Springer igazgatósági elnöke által készített interjúban elmondták, hogy a korlátozások feloldásához egyaránt szükség lesz a háziorvosok és a kórházak összefogására. Ez esetben ugyanis meg lehet oldani, hogy minden évben beoltsák a 80 milliós német lakosságot. Amint az emberek 70 százaléka megkapja az oltást, onnantól kezdve már nem kell attól tartani, hogy elszabadul a baj. Lehetnek persze helyi gócok és jelentkezhetnek új mutánsok is, de ezektől nagy valószínűséggel már nem kell megijedni. A párt egyébként a német elnök az ország 5. legmagasabb elismerésével tüntette ki a járvány elleni harcban szerzett érdemeikért.

Reuters A görög migrációs miniszter szerint a dél-európai államok azt szeretnék, ha a többi EU-tagállam részéről kötelező lenne a szolidaritás a bevándorlás ügyében. Azaz a többiek átvennék a menedékkérők egy részét, illetve finanszíroznák az elutasított kérelmezők kitoloncolását, továbbá más formában is segítenének a peremállamoknak. Az öt ország illetékes kormányzati vezetői Athénban arra a következtetésre jutottak, hogy az Európai Bizottság tavaly ősszel közzétett javaslata nem jelent elég biztosítékot számukra, több szolidaritásra van szükség. Függetlenül attól, hogy tavaly már csupán 95 ezer migráns érkezett Európába. A jelentés kiemeli, hogy a jobboldali-nacionalista magyar és lengyel kabinet hallani sem akar a menekültek befogadásáról, noha az EU egyenként 10 ezer eurót fizetne minden egyes érintett után.

Die Zeit "Egy rémálom az újságírók élete Belaruszban, amióta a rezsim próbálja elfojtani az elcsalt választások miatt kirobbant tömegmozgalmat, valamint a sajtó munkatársainak a munkáját" – ezt egy független minszki hírportál egyik munkatársa írta meg, aki minden reggel csengőfrásszal ébred, hátha most hozzá jöttek házkutatási paranccsal a hatalom emberei. Az újságíró általában úgy megy el tudósítani a tüntetésekről, hogy visz mindet, ami arra az esetre kell, ha őrizetbe veszik. Készenlétben tartja a mobiltelefonját, hogy értesíteni tudja a szerkesztőséget, illetve a családját. Ezzel együtt a lap munkatársa úgy véli, hogy nem akármilyen dolog az események szemtanújának lenni, mert egy nap csak eltűnik a színről Lukasenko rendszere. Belaruszban egyébként eddig 9 újságíró ül börtönben, további hat ellen büntetőeljárás van folyamatban. Egyiküknek az volt a bűne, hogy bebizonyította: erőszak áldozata lett egy tüntető, és szó sincs arról, hogy alkoholmérgezésbe halt volna bele az egyik őrszobán. Ezért a tudósító hat hónapos száműzetést kapott.

