Egy percre leáll Budapest jövő szerdán

Mindez egy közérdekű adatigénylés után derült ki.

A portál megjegyzi: egy átlagembernek ugyanennyit kellett fizetnie, ha csak egy darabot akart szerezni az első hullám idején, amikor általános volt a maszkhiány. Ezért is meglepő, hogy a külügy által preferált cég egy tízmillió darabos tételnél ugyancsak ezt az árat kérte el, s nem nagyker áron számolt. Az FFP2-es maszkokért adott ezer forintos ár ugyancsak soknak tűnik, ha azt vesszük figyelembe, most is van olyan webshop, ahol 200 forintért lehet ilyet vásárolni. A cikk szerint nem lehet nyomon követni a kiadott szerződésekből, hogy pontosan hány darab maszkot is szállítottak, mert a kiadott dokumentumok alapján úgy tűnik, mintha 9 millió sebészeti maszkot és 600 ezer FFP2-es maszkot szállítottak volna 3 686 928 forintért, de egy másik szerződésösszesítőn ennél nagyobb összeg, 4 682 398 560 forint szerepel. Korábban Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő adatigénylésére Szijjártó Péter minisztériuma azt állította, 20,6 millió darab maszkot szállítottak le, ez utóbbi alapján számolta ki a Hírklikk az árakat. Nem ez az egyedüli, védekezéshez szükséges tétel, amit irreális áron szerzett be a kormány. A lélegeztetőgépekért ugyancsak rengeteget fizettek - most pedig már a képviselőknek sem árulják el, hol tárolják őket, kinek akarják a berendezéseket értékesíteni , vagy egyáltalán mennyi a stratégiai mennyiség.