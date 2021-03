Szabad szemmel: Orbánék a popzenére mennek, a pártelnök meg járványjutalékot szed

Matteo Salvini közös európai parlamenti képviselőcsoportot akar létrehozni a magyar és a lengyel párttal. Úgy tűnik, sikerülni is fog neki.

Az olasz jobboldal pártjai, a Matteo Salvini vezette Liga és a Giorgia Meloni által vezetett Olasz Testvérek is szívesen venné a Fidesz képviselőcsoportjával közös európai parlamenti formáció létrehozását - írta az olasz sajtó vasárnap.

A La Stampa elemzése szerint Matteo Salvini közös európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportot akar létrehozni a magyar és a lengyel párttal is. A Liga jelenleg a 2019-ben alakult Identitás és Demokrácia pártcsalád tagja, amelyhez többek között a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés (RN) tartozik. Készen áll az együttműködésre a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI) is, mely a 2009-ben született Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoporthoz tartozik. Az ECR elnökévé tavaly szeptemberben Giorgia Melonit választották meg, és a pártcsoport tagja a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) is. "Aki a szuverén nemzetekben, biztonságos határokban, a társadalom központját alkotó családban és a keresztény értékekben hisz, az ECR-ben találja meg otthonát" - idézte Giorgia Meloni kijelentését a La Stampa. Az újság szerint az FdI elnöke arra kívánt utalni, hogy az említettek kapcsán nincsen szükség újabb EP-frakcióra. Elemzők szerint Giorgia Meloni elsősorban olasz belpolitikai szövetségesének, Matteo Salvininek kívánta üzenni, hogy "a Ligának csak kopognia kell az ECR ajtaján" - írta a La Stampa. Az olasz sajtóban a találgatást Orbán Viktor pénteki kijelentése indította el. A kormányfő úgy nyilatkozott, hogy új európai jobboldal felépítésében gondolkodik, miután a Fidesz képviselői távoztak az Európai Néppártból (EPP). Orbán Viktor a Matteo Salvini vezette Ligával és a lengyel miniszterelnök Mateusz Morawiecki vezette Jog és Igazságosság (PiS) párttal való kapcsolatokat emelte ki. Az Il Foglio politikai napilap elemzése szerint a jelenleg pártcsalád nélküli Orbánnak, illetve a Fidesznek Salvini és Meloni is "udvarol" . Az újság mégis úgy vélte, hogy Orbán Viktor saját frakcióban gondolkodik, mivel sem a Matteo Salvini képviselte Identitás és Demokrácia, sem a Giorgia Meloni vezette ECR nem bizonyul számára "kényelmesnek és befogadónak" - vélte az Il Foglio. Sajtókommentárok szerint a Fidesz pozíciókeresése miatt erejét veszítette az a korábbi terv, miszerint a Liga az Európai Néppárthoz közeledhet, ahogyan ezt Matteo Salvini jobbkeze Giancarlo Giorgetti, a Draghi-kormány jelenlegi gazdasági minisztere igyekezett előkészíteni. Matteo Salvini az utóbbi napokban elkerülte a Liga és a Fidesz közös európai frakciójára vonatkozó újságírói kérdéseket hangsúlyozva, hogy legsürgetőbbnek most a vakcinázás megoldását tartja. Elemzők problémának tartják Matteo Salvini és Giorgia Meloni versengését tartják az olasz jobbközép koalíción belül: a Liga csatlakozott Mario Draghi kormányához és 23 százalékos támogatottsággal rendelkezik, az Olasz Testvérek egyedüli pártként ellenzékben maradt, és támogatása 17 százalékra ugrott. A két pártnak még nem sikerült megegyezni az ősszel esedékes helyhatósági választások jelöltjeiről sem, közöttük a jobboldal következő római főpolgármester-jelöltjéről sem.