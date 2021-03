Nem akarnak jövő januárig várni a béremelésre az egészségügy robotosai

Tobias Zech a német konzervatívok üdvöskéje volt egykoron, de csúnyán elbukott.

A német konzervatív politika egyik ifjú reménysége volt sokáig Tobias Zech, a Bajor Keresztényszociális Unió parlamenti képviselője, aki március 18-án mondott le mandátumáról és minden pártban betöltött tisztségéről. Kiderült ugyanis, hogy tanácsadó cége 2016-ban aktívan közreműködött Nikola Gruevszki pártjának, a macedón konzervatív VMRO-DPMNE-nek a választási kampányában, valamint Zech Bundestag-képviselőként részt vett az egykori macedón kormányfő kampányrendezvényén, ahol buzdító beszédet tartott. Tanácsadó cége emiatt pénzt is kapott Gruevszkiéktől. Mint ismert, Gruevszki Orbán Viktor egyik legfontosabb balkáni szövetségese volt, a magyar kormányfő szintén személyesen járt Macedóniában a 2017-es helyhatósági választások alkalmával, hogy pártja mellett kampányoljon. Amikor Gruevszki megbukott és elfogató parancsot adtak ki ellene, a magyar diplomácia segítségével szökhetett Magyarországra, ahol egy hét alatt menedékjogot is kapott. Ehhez képest Tobias Zech most azt nyilatkozta, pártja valamint családja érdekeit szem előtt tartva távozik a politikából, bár „jogi értelemben ugyan nem hibázott, de politikai értelemben igen”. Ez a magyar-német kormányközi kapcsolatok szempontjából komoly veszteség, olyannyira, hogy még egy külügyminisztériumi belső jelentés is kiemeli szerepét. Információink szerint az értékelés úgy fogalmaz, hogy Zech tevékenységével kivételes módon járult hozzá a magyar-német kapcsolatok fejlődéséhez. Emiatt 2017-ben megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét is. Szoros kapcsolatot ápolt a Györkös Péter vezette berlini magyar nagykövetséggel, és rendszeresen járt Magyarországon, ahol nem csak nyilvános rendezvényeken vett részt, de fontos kormányzati szereplőkkel is tárgyalt, például Gulyás Gergellyel vagy Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel, illetve Szabó Istvánnal. Az értékelés azt is kiemeli, hogy többek között Zech botrányának is köszönhető, hogy az elmúlt hónapban radikálisan csökkent: a CDU/CSU népszerűsége 2021. február 15-én még 37 százalékos volt, a Forsa 2021. március 17-i felmérése alapján az uniópártok támogatottsága már csak 29 százalék.