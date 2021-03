Putyin már kedden beoltatja magát

A tárcavezető a döntést a járványügyi helyzettel magyarázta.

Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy idén is elmaradnak az írásbeli és szóbeli érettségik Szlovákiában – írja a Paraméter . Az érettségi érdemjegyét az adott tárgyból az egyes tanévek végén, illetve az elmúlt két félévkor szerzett jegy átlagából számítják ki. Amennyiben a diák nem ért egyet az érdemjeggyel, jelentkezhet a vizsgára. Gröhling a döntést a járványügyi helyzettel magyarázta. Tavaly márciusban, mikor Szlovákiában is megjelent a koronavírus-fertőzés, bejelentették, hogy elmaradnak az írásbeli érettségik, később a szóbeli részt is lefújták. A korlátozás tavaly mintegy 41 ezer végzős diákot érintett. Magyarországon a tervek szerint írásbeli és szóbeli vizsga is lesz az idei érettségin. Márciusban az Emberi Erőforrások Minisztériuma megerősítette, hogy a vizsgákat a tavalyi tapasztalatok hasznosításával hagyományos módon szervezik meg . Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég a döntést azzal indokolta, hogy azt remélik, addigra megfelelően alakul a beoltottság.