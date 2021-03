Több mint ötven éve tudják

Az olajcégek már legalább fél évszázada tisztában vannak azzal, hogy a fosszilis üzemanyagok milyen károsak az egészségre, mégis agresszíven küzdöttek a szabályozások ellen.

A nagy olajvállalatok nem csak azt tudták, mennyire káros a tevékenységük a levegőminőségre, hogy a szennyező anyagok mélyen ott vannak a tüdőkben, igazi „gonosztevők az emberek egészségére nézve”, de még azt is tudták, hogy saját dolgozóik gyermekei között is vannak olyanok, akik emiatt születési rendellenességgel jöttek világra - derül ki a Guardian által megszerzett dokumentumokból. Ez azonban nem akadályozta meg az iparág szereplőit, hogy folyamatosan kétségbe ne vonják a kutatási eredményeket és semmibe vegyék a problémákat, amelyek következtében emberek milliói haltak meg világszerte. Az olaj- és gázérdekeltségek aláásták a klímatudomány eredményeit, elbizonytalanították a közvéleményt a levegőszennyezés káros hatásait illetőleg, és befolyásolták az amerikai törvényhozókat, amikor szabályokat kellett volna hozniuk ezek ellen. Az Imperial Oill, az Exxon egyik leányvállalatának belső emlékeztetői, már 1967-ben beismerték, hogy az olajipar „egyik főszereplőként járul hozzá a kulcsszennyeződésekhez”, és felméréseket végeztek „anyák között, akik aggódtak gyermekeik egészsége miatt”. Egy 1968-as Shell-jelentés tovább ment: figyelmeztetett, hogy a levegőszennyezés „extrém körülmények között káros lehet az egészségre”, és elismeri, hogy az olajiparnak „vonakodva”, de el kell ismernie, hogy „az autók messze a legfontosabb levegőszennyezők”. A mikrorészecskék olyan mérgező anyagokat – köztük karcinogéneket - tudnak mélyen a tüdőbe juttatni, amelyek egyébként kiszűrődnének a torokban. A jelentés felhívja a figyelmet a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid légzőrendszert, tüdőt károsító hatásaira is. A következő évtizedekben a vizsgálatok eredményei egyre csak az autók által kibocsájtott részecskék, mérgező anyagok, gázok káros hatásait bizonyították, egy 1987-es mérföldkőnek számító tanulmány, amelyet a New York-i Egyetem tudósai jegyeztek, arra hívta fel a figyelmet, hogy a mikrorészecskék sokkal veszélyesebbek, mint a nagyobbak, mert utóbbiak kiköhöghetők. 1993-ban a Harvard „hat város tanulmánya” úgy találta, a levegőszennyezés sietteti a szívbetegségek és a tüdőrák esetében az elhalálozásokat. Ezt már szövetségi kormányzati intézkedések követték, így az iparág támadásba lendült. 1997-ben egy, az American Petroleum Institute (API) - a gáz- és olajcégek alapította intézmény - által megbízott tudós egy kongresszusi meghallgatáson azt mondta, a levegőszennyezés és a halálozások közötti kapcsolat bizonyítékai „gyengék”. Az Exxon is bemutatott egy tanulmányt, miszerint nincs megalapozva az a vélekedés, hogy az apró részecskék - a 2,5 mikrométernél kisebbek – felelősek a halálozások megnövekedéséért. Ezzel szemben egy múlt hónapban kiadott brit-amerikai vezető tanulmány szerint világszerte évente a halálozások csaknem egyötödéért a mikrorészecskék tehetők felelőssé, összesen többért, mint amit a malária, a HIV/AIDS és a TBC okoz. Miközben a nagy olajvállalatok elismerik a klímaváltozást és tennének is ellene, továbbra is elvetik az egyre sokasodó érveket, amelyek a levegőszennyezés emberi egészségre gyakorolt káros hatásait igazolják. Az EXXON ezeket a becsléseket 2009-ben megbízhatatlannak és félrevezetőnek nevezte, és az API 2017-ben azt követelte, hogy enyhítsék a nitrogén-dioxid - ami az említett bajok mellett gyerekeknél asztmát is okozhat - mennyiségére vonatkozó megszorításokat, mert „azok szigorúbbak a szükségesnél”. Az Exxon, a Chevron, az Occidental Petroleum és az API nagyfőnökei azután elégedetten dőlhettek hátra, miután egy évvel ezelőtt találkoztak az akkori elnökkel, Donald Trumppal a Fehér Házban és elintézték, hogy egy sor szabályozás enyhüljön, például azok, amelyek a teher- és személyautók károsanyag-kibocsájtását korlátozzák. Mindez akkoriban történt, amikor a járvány idején a Trump felügyelte EPA – Környezetvédelmi Hivatal - nem volt hajlandó szigorítani a mikrorészecskékre vonatkozó szabályozásokon, miközben harvardi tudósok bizonyították, ezek hozzájárulnak a súlyos Covid-19-esetekhez. Az API pedig azt állította, a tanulmány előzetes eredményeken alapul és csak a médiafigyelmet akarja felkelteni. Bethany Aronhalt, az API szóvivője kijelentette: „Iparágunk számára elsődleges az emberek egészségének megóvása, biztonsága, miközben ellátjuk őket tisztább és megbízható energiával”. Tény, hogy az Egyesült Államokban az évek során jelentős környezeti haladás történt - beleértve a levegő minőségének javulását is -, a PM 2,5 éves koncentrációja 2000 óta 43 százalékkal csökkent."