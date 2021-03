Az újabb kínai mellett egy indiai vakcinát is vizsgál az OGYÉI

Az országos tisztifőorvos szerint nem kedvezőek az adataink.

Kiss Róbert alezredes az Operatív törzs hétfői tájékoztatóját azzal kezdte, hogy a kormány meghosszabbította egy héttel a védelmi intézkedéseket, március 29-ig. Bejelentette, hogy megjelentek olyan hírek, hogy egyes vállalatok – például az Auchan – munkatársai soron kívül kapnak a koronavírus elleni oltást, de erről sem az Operatív törzs, sem a munkacsoport nem döntött, a hír nem igaz. Az elmúlt hétvégén 1950 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. Elmondása szerint hétvégén jelentősen megnőtt a szabályszegések száma, ezért felhívta a figyelmet a maszkviselés fontosságára és a másfél méteres távolság tartására. Pécsen és Nagykanizsán szálláshelyeket ellenőriztek a rendőrök, ahol szabályszegést tapasztaltak, Szigetszentmiklóson pedig egy rendezvény miatt indítottak eljárást. A hétvégén több vendéglátóhelyet is bezárattak: Szentendrén egy kávézó nyitott ki, ahol két személy szeszes italt fogyasztott, Nyíregyházán pedig egy presszó szegett szabályt, ahol hat személy tartózkodott. Egy büfét szintén bezárattak, Szegeden pedig hat garázda személlyel szemben intézkedtek, akik előtte egy szórakozóhelyen voltak szórakozni. A BRFK munkatársai péntek éjjel a VII. kerületben egy Airbnb lakásban lendültek akcióba a csendrendelet megsértése miatt, egy pincében pedig táncest volt, ott 5 embert találtak a helyszínen. A hétvégén házi karantént 16 744-et rendeltek el, így jelenleg 43 961 van az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy rendkívül dinamikusan emelkednek a járványügyi adatok. A beadott oltások száma (1 589 601) szerinte azért nagyon fontos, mert versenyt futunk a járvánnyal. Közölte, hogy mindenhol, Európában és Magyarországon is a brit mutáns dominál, és ez okozza már a megbetegedések több mint 90 százalékát. Azon túl, hogy sokkal fertőzőképesebb a korábban ismert „vad vírusnál”, nagyon súlyos formában is zajlik le. Kijelentette, hogy nagyon fontos, hogy akit behívnak a védőoltásra, az gondolkodás nélkül éljen vele. Beszélt arról, hogy az Európai Unióban egy közös szerződésben zajlik a vakcina beszerzése, Magyarország külön szerződéssel európai gyártókkal nem köt. Keleti gyártókkal azonban igen, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező cégek közvetítésével. Azt mondja hogy a járványügyi adatok arra késztetnek, hogy felgyorsítsák a vakcinaakvizíciót. Vasárnap este 250 ezer Szputnyik V. vakcina érkezett az országba, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ még megvizsgál.

– Sajnos az adataink nem kedvezőek – állapította meg.

Hozzátette, hogy ezért is fontos, hogy újabb két vektorvakcina behozatalát engedélyezték Magyarországon. Az egyik a CanSino, a másik a Covishield vakcina. Minden arra kért ismét, hogy regisztráljon a védőoltásra, és segítse ezzel a munkát. A járványügyi adatokhoz hozzáfűzte, hogy soha ekkora terhelés nem volt az egészségügyi rendszerünkön, és borzasztó, megfeszített munkát végeznek az egészségügyi dogozók ezekben a napokban. Elmondta, hogy 9046 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 580 642-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 189, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 451-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 373 666, az aktív fertőzötteké pedig már 188 525. Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba. Kórházban 11 276 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1340-en vannak lélegeztetőgépen. Azt mondta, rendkívüli számok ezek, még soha nem volt ilyen a járvány alatt. Napról-napra látni az emelkedést a fertőzések számában. Felhívta a figyelmet arra, hogy a favipiravir az otthoni kezelést segítheti, hogy a beteg ne kerüljön kórházba súlyos állapotban. Elmondása szerint a Semmelweis Egyetem klinikáin ápolják a legtöbb Covid-beteget, 625 embert. Ezt követi a Debreceni Egyetem klinikája, ahol 542 fertőzöttet ápolnak most. Hangsúlyozta, hogy a személyzet nagyon fárad és rendkívüli terhelésnek van kitéve, ezért mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat. Jó hírként közölte, hogy a hétvégi szennyvíz-vizsgálatok stagnálást mutatnak a vírus örökítőanyagát tekintve, ezért bizakodóak a szakemberek. Újságírói kérdések: Milyen mértékben növekedik a vakcinára regisztráltak száma? Müller Cecília szerint folyamatosan, és akik már „beoltakoztak”, sokkal kevesebb eséllyel kapják el a vírust, és ha meg is fertőződnek, enyhébb lefolyású a betegség. Magyarországon ugyanazt a vakcinát kapják második adagként az emberek, mint amiből az első oltást megkapták. Ugyanakkor elképzelhető, hogy még erősítenék is a vakcinák hatását, ha eltérő lenne a két adag, de ezt még vizsgálják. Az országos tisztfőorvos szerint helytálló a hír, hogy a várandós kismamákat is megtámadhatja a vírus. Közülük néhányan vannak súlyos állapotban, ezért kórházi kezelésre szorulnak. Vannak olyan országok, ahol a harmadik oltási fázisban kismamákat oltanak. Magyarországon szakmai kollégiumok vizsgálják a kérdést, a javaslatot ezt követően alakítják ki. A vasárnap este érkezett orosz vakcinákat az NNK vizsgálatát követően kiszállítják az oltópontokra. Ebből egyrészt a regisztrált idős embereket, részben a krónikus betegeket oltják be.