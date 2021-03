Svájc engedélyezte a Johnson & Johnson vakcinájának alkalmazását

Mégsem annyira magától értetődő a Fidesz, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS), illetve a Matteo Salvini vezette olasz Liga közös frakcióalapítása az Európai Parlamentben.

Az nem kérdés, hogy a lengyel kormánypártnál szívesen működnének együtt a Fidesszel, de a Ligánál már nem ennyire egyszerű a képlet. A párt megosztott, az egyik irányzat szerint inkább az Európai Néppárthoz (EPP) kellene csatlakozni és folytatni a Liga centrum felé mozdulását. A Liga elbizonytalanodásához nyilván hozzájárul, hogy a párt nemcsak támogatja Mario Draghi olasz egységkormányát, hanem több tárcára is szert tett a kabinetben, ami sokkal felelősebb politizálást követel meg. Miközben Salvini is mérsékeltebb lett, őt a jelek szerint valóban lelkesíti a régi barátjával, Orbán Vikorral való összefogás lehetősége. Csakhogy a Liga alelnöke, Giancarlo Giorgetti, aki Draghi kabinetjében a gazdaságfejlesztési tárcát irányítja. Ő úgy látja, hogy a Liga sokkal jobban tudná érvényesíteni érdekeit a néppártban. A kísérlet pedig nem is teljesen reménytelen: a Welt am Sonntag értesülései szerint már az EPP-nél sem zárkóznának el teljesen az olasz populista párt befogadásától. Igaz, a pártcsalád igencsak ellentmondásos üzeneteket küld. Daniel Caspary, a német CDU európai parlamenti képviselője, a kereszténydemokraták delegációvezetője szerint például elképzelhető lenne a Liga felvétele, ha az egyértelműen uniópárti politikát folytatna. E tekintetben az utóbbi hetekben tapasztalható is némi változás, kivált azóta, hogy Salviniék beálltak Draghi kormánya mögé. A párt például már nem akarja felszámolni az eurót. Mégis, Caspary nem sokkal később a Twitteren visszavonta a kijelentését, mint fogalmazott, „a Ligának ma nincs helye az EPP-ben”, ahhoz minden európai érték mellett ki kellene állnia, beleértve a demokráciát, a jogállamiságot és a sajtószabadságot. Mint hozzátette, ehhez a Ligának még hosszú utat kell megtennie. Az ellentmondásos német üzenetek azt sejtetik, hogy Berlinben is kacérkodnak a Liga későbbi befogadásának gondolatával. Minden attól függ, hogy győz-e a Giorgetti-féle irányvonal. Ugyanakkor a gyors csatlakozás azért sem jönne szóba a CDU-nál, mert akkor a Liga és a Silvio Berlusconi által fémjelzett Forza Italia honatyáival az olasz delegáció nagyobb létszámú lenne a németnél. A Die Welt cikkében rámutat, hogy a Fidesz óriásit veszít az EPP-ből való kilépéssel, hiszen a pártcsalád már fogja megvédeni Orbánékat a különféle bírálatoktól. A lapnak egy uniós diplomata elmondta, azzal, hogy a Fidesz kilépett az EPP-ből., „Orbánnak most a macskaasztalhoz kell ülnie”. Az egyelőre kérdés, hogy mikor jön létre a "kisgyerekek" helye. A magyar kormányfő szokásos rádióinterjújában úgy fogalmazott, hogy hamarosan találkozik a Liga és a PiS vezetőivel és közösen tervezik meg a jövőt. Ezt Marco Zanni, a Liga EP-képviselője is megerősítette a Domani című lapban, de arra ő sem adott választ, hogy mikor lesz ez a találkozó. Ryszard Czarnecki, a PiS EP képviselője pedig azt közölte, hogy „a következő hetekben” döntenek az együttműködésről.