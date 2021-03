Bár a járvány kellős közepén vagyunk, mégis sorra rendezzük a sportversenyeket

A könnyűsúlyú egypárevezős Galambos Péter a papírformának megfelelően megnyerte a hétvégi szegedi válogatóversenyt, így már biztosan indulhat a három hét múlva esedékes Európa-bajnokságon.

"Voltam már egy picivel jobb formában, mint most hétvégén, de elégedett vagyok, az eredmény magáért beszél"

– jelentette ki a Népszava érdeklődésére a világbajnoki érmes, Európa-bajnok magyar evezős. – Nagyon magabiztosan tudtam győzni, de belül azért éreztem, hogy ez nem volt egy százszázalékos menet. De ez nem is baj, remélhetőleg három hét múlva az Eb-n sikerül majd kihoznom magamból a maximumot” – mondta Galambos Péter, aki kilenc és fél másodperccel utasította maga mögé a második Tamás Bencét. Hozzátette, a hétvégihez hasonló versenyszituációkban, a biztos előny tudatában nehezebb maximumot nyújtani, ugyanakkor törekedett arra, hogy a lehető legjobban kihajtsa magát. „Érzem az apró hiányosságokat, nem engedhetem meg magamnak, hogy hátra dőljek. Kapaszkodni, dolgozni kell tovább és koncentrálni a hibák kijavítására. Hogyha ez sikerül, akkor szerintem nem lehet probléma. Az elmúlt években sikerült dobogóra állnom, szeretném ezt idén is megismételni” – osztotta meg célkitűzését a Career Sport Management 34 éves sportolója. „Rendszerint három hetente vannak a nagyobb versenyek, ezen időszakokra van egy nagyon jól bevált edzéstervem. Most pár nap szusszanás következik, aztán egy másfél hét komoly munka, végül az Eb előtt megint egy kis felengedés” – summázott Galambos, aki egy ideje az egészséges táplálkozásra is nagyobb hangsúlyt fektet. „A testösszetételem, az általános közérzetem javult, nem viszek be annyi feldolgozott ételt, próbálok odafigyelni erre. Persze, vannak csaló napok, de mondhatni, radikálisan változtam ezen a téren, és úgy gondolom, hogy ennek meg is lesz az eredménye” – jelentette ki az evezős, aki a közelgő Eb-re fókuszál, azt követően pedig szeretne csatlakozni a négypárevezős csapat felkészüléséhez, amely május 17-én, a végső kvalifikációs regattán vív meg az olimpiai szereplésért Luzernben. „Velem párhuzamosan készül egy hajó, aminek tartalék embere vagyok. Szerintem ki is leszek majd próbálva, aztán meglátjuk, hogy melyik felállás lesz a leggyorsabb. Ha szükség lesz rám, akkor természetesen igényt tartok egy pozícióra abban a hajóban. A termetemből adódóan én annyi wattot nem tudok belerakni egy-egy csapásba, viszont az én ritmusom, technikám, lehet, hogy jót tudna tenni egy olyan csapatnak, ahol mondjuk mögöttem három bivalyerős ember ül. Ha ezt össze tudjuk fésülni, akkor az eredményes lehet” – zárta szavait Galambos.