Meghalt egy motoros, miután mentőautóval ütközött Budapesten

Százezrekért árulják a sötét weben a koronavírus elleni védőoltásokat. A Check Point nevű kiberbiztonsági cég szakemberei szerint januárban tűntek fel az első, vakcinával kapcsolatos hirdetések, azóta pedig már 1200 ilyet találni - írja cikkében a BBC . A bűnözők azt próbálják kihasználni, hogy jelenleg többen többen vannak a várólistán, mint ahányan már felvehették a vakcinát. A beszámoló szerint a sötét weben 500–750 dolláros (154–231 ezer forint) áron kínálják a védőoltások adagját, ám azt nem lehet tudni, hogy az AstraZeneca, a Szputnyik V, a Sinopharm és a Johnson & Johnson feliratú üvegcsékben valóban a védőoltások vannak. A lap szerint emellett vakcinaútlevelet is árulnak – köztük egy olyat, amit állítólag az Egyesült Királyságban állítottak ki. Ennek árfolyama most 150 dollár (kb. 46 ezer forint) körül mozog, amit bitcoinban kell kifizetni az eladónak. A hirdetők között találni oroszt, spanyolt, britet, németet, franciát és amerikait is. Van olyan hirdető, aki azt ígéri, egy nap alatt kiszállítja a megvásárolt vakcinát, vannak akik hamis negatív PCR-teszttel seftelnek, hogy az illető külföldre utazhasson. Van akció is, aki két negatív tesztet vásárol, a harmadikat ingyen adja.