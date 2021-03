Magyar művész a legjobb száz között

Az acb Galériát és Agnes Denest ajánlja a világ legfontosabb kortárs művészeti vására, az Art Basel top 100.

Az Online View Rooms az Art Basel virtuális platformja, amely összeköti a világ vezető galériáit gyűjtőkkel és művészetkedvelőkkel. Ennek Pioneer programja 25 ország 100 különböző és ígéretes galériáját ajánlja, ezek közül emelt ki hét olyan galériát és projektjüket, amelyek idén újra definiálhatják a művészetet. A felsorolásban a budapesti acb Galéria szerepelt az első helyen, akik idén Agnes Denes, a New Yorkban alkotó 90 éves képzőművész különleges műveit mutatják be az Art Basel galériás világának. Az alkotó Dénes Ágnesként Magyarországon született, majd a világháború alatt családja előbb Svédországba, később az Egyesült Államokba költözött. Sikeres festőként kezdte, majd a filozófia és a természettudományok iránt kezdett érdeklődni, és a hatvanas években így lett a világ első ökológiai művészeti alkotásának készítője. Munkáit a 2008-ban, a Ludwig Múzeumban láthatta a hazai közönség. A mostani válogatásban papírmunkáit, geometriai térképvetítési rajzait, és a két legismertebb földművészeti alkotását ábrázoló fényképeket mutatja be az acb Galéria.