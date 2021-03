Milák Kristóf kis híján megdöntötte saját világcsúcsát

Szokatlan lebonyolítással és körülmények között rendezik a szerdán kezdődő U21-es labdarúgó Európa-bajnokságot, ahol a csoportkör után két hónap szünet következik.

Négy-négy magyar (Budapest, Gyirmót, Székesfehérvár és Szombathely) és szlovén városban (Celje, Koper, Ljubljana, Maribor) rendezik az idei U21-es labdarúgó Európa-bajnokságot, amely nagyon sok szempontból egyedi és minden bizonnyal megismételhetetlen lesz. A torna szerdán Szlovéniában kezdődik 18 órakor a címvédő spanyolok mérkőzésével a társházigazda Szlovénia ellen, illetve a Csehország-Olaszország találkozóval. A magyar csapat ugyanezen a napon 21 órakor az előző kiírás ezüstérmese, Németország ellen lép pályára. Ez az első alkalom, hogy tizenhat csapat vesz részt a korosztályos tornán, melyen 23 éves játékosok is szerepet kaphatnak, mivel a versenykiírás szerint 1998. január 1-jén vagy után született futballisták léphettek pályára a két évvel ezelőtt elkezdődött selejtezőkön. A csapatok négyes csoportokban kezdik el a küzdelmeket, mindegyik kvartettből a legjobb kettő jut tovább. A koronavírus-járvány alaposan átírta az Eb forgatókönyvét: a tornát eredetileg tavaly nyáron rendezték volna, idén azonban olyan lebonyolításra kényszerülnek a házigazdák, amire korábban sosem volt példa: a csoportkör befejezése után, március 31-én minden résztvevő hazautazik és a negyeddöntőket két hónap szünetet követően, május 31-től rendezik. Ennek a szokatlan rendszernek az az oka, hogy minden csapat úgynevezett buborékban lesz, a játékosok, ha nem szerepelnek meccseken és nincs edzésük, akkor nem hagyhatják el a szállodai szobáikat sem. Az Eb két részre bontásával nem kényszerülnek arra a futballisták, hogy heteket töltsenek a szobáikba bezárva. A csoportkör után versenyben maradó együttesek szakvezetőinek lesz lehetőségük arra, hogy változtassanak a keretük összetételén. A magyar válogatott részéről a pontszerzés is óriási bravúr lenne az Eb-n. Ez akkor is így lenne, ha a legerősebb összeállítású együttest küldhetné pályára Gera Zoltán szövetségi edző, a szakember számításait azonban sérülések és koronavírus-fertőzések is keresztülhúzták. A jelenleg érvényes nevezési lista alapján a magyar csapat lesz a legfiatalabb a mezőnyben, a huszonhármas keretből öten lesznek tagjai az 1998/99-es korosztálynak, tizennyolcan 2000. január 1. után születtek, ők még a következő U21-es Eb-n is szerepelhetnének. Ráadásul tizenheten kettőnél kevesebb válogatott meccsen szerepeltek eddig, ehhez képest a szerdai ellenfélnél, a németeknél szerepet kap majd többek között Youssoufa Moukoko, aki tizenhat éves kora ellenére már bajnoki meccseket játszott a felnőttek között a Borussia Dortmundban, a piaci értéke jelenleg eléri a 10 millió eurót. „Nemzetközi szinten a megfelelő sebesség mellett a jó mentalitás is alapvető elvárás a játékosokkal szemben és ez megvan a keret tagjaiban – mondta a magyar szövetség honlapján Gera Zoltán. – Nem kell külön felhívni a figyelmüket arra, hogy sokat kell futni, ütközni a pályán, ezzel mindenki tisztában van és azzal is, hogy mindenkinek vannak támadó-, és védekező feladatai is. Nagy a bizonyítási vágy a játékosokban, igyekszünk sulykolni azt, hogy nincs veszítenivalójuk az Európa-bajnokságon, ezért élvezzék a játékot, hozzák ki magukból a maximumot!” Ennél többet nem lehet és nem is érdemes elvárni az alaposan felforgatott magyar csapattól.

Heten dőltek ki Összesen hét játékos esett ki a magyar keretből sérülés vagy koronavírus-fertőzés miatt: Dárdai Palkó, Szánthó Regő, Gergényi Bence, Schön Szabolcs, Nagy Zsombor, Szilágyi Zoltán és Demjén Patrik kényszerült arra, hogy lemondja a részvételt az Eb-n.

A magyarok mérkőzései A csoport: Március 24., szerda: Magyarország-Németország 21.00 Március 27., szombat: Magyarország-Románia 18.00 Március 30., kedd: Magyarország-Hollandia 18.00 A magyar csapat mérkőzéseit az M4 Sport élőben közvetíti. A csoportkör találkozóit zárt kapuk mögött rendezik, az egyenes kieséses szakasz találkozóiról még nem döntött az európai szövetség.