Kigyulladt egy üzemcsarnok Sopronban (fotók)

A nyílt utcán ölt a férfi, most letöltendő börtönt kért rá az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlott - egy most 30 éves férfi - 2019. április 29-én, reggel, a X. kerület, Bihari utca és Balkán utca kereszteződésében lévő villamosmegállóban, több ismerősével – köztük az ügy későbbi sértettjével és annak testvérével – beszélgetett, italozott. A vádlott egy idő után a társaságból több személlyel is vitába keveredett és velük szemben agresszívan, támadólag lépett fel, amit a társaságból az egyik férfi szóvá is tett. Őt ezért a vádlott arcon ütötte, emiatt a férfi a megállóból a villamos sínekre sodródott. Ezután a vádlott őt a villamossíneken még meglökte, majd ismételten megütötte. A vádlott ezután elhagyta a villamosmegállót, átment a Bihari utcában lévő egyik társasházhoz. A későbbi sértett testvére a vádlott után indult, hogy ő is szóvá tegye neki az agresszív viselkedését. A vádlott erre a nála lévő csavarhúzó nyelével homlokon ütötte a férfit. Az ügy sértettje mindeközben a villamosmegállóban állóktól tudomást szerzett arról, hogy a vádlott a testvérét megtámadta, emiatt a vádlottat felelősségre akarta vonni, ezért utána ment. A vádlott ezt észlelte, ezért ő is megindult a sértett irányába, majd amikor egymáshoz értek, a sértett arcon ütötte a vádlottat. Az ütéstől a vádlott a földre került, de azonnal fel is állt onnan, és a nála lévő csavarhúzó hegyével, nagy erővel megszúrta a sértettet a fején, majd elmenekült a helyszínről.



A megszúrt férfi azonnal eszméletét veszítette, amit később vissza sem nyert. Olyan súlyos agysérülést szenvedett a támadás miatt, hogy másfél hónappal később - hiába ápolták kórházban - elhunyt.

A támadót a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói másfél órán belül a helyszín közelében elfogták, emberölés bűntette és garázdaság vétsége miatt állhat majd bíróság elé. A gyilkosságot megelőző vitát egyébként egy térfigyelő kamera is rögzítette.