Szabad szemmel: Magyarország a járvány egyik melegágya lett, ami sehol sem szed ennyi áldozatot

Vádalkut kötnének a gyilkosok, rács mögött a volt miniszterelnöki kabinetfőnök, nyomást gyakorol az Európai Parlament.

Újabb két máltai maffiózó ajánlott alkut az igazságszolgáltatásnak. A Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával (2017) vádolt Degiorgio fivérek, Alfred és George ügyvédeikkel üzentek: elnöki kegyelmet kérnek, cserébe kitálalnának a hírhedt merényletről, értelmi szerzőként megneveznének egy exminisztert, illetve egy közvetítőt is. Ezen túl információval szolgálnának egy máig felderítetlen fegyveres rablásról, sőt egy másik gyilkosságról is, amelynek szerintük szintén van politikus érintettje. Harmadik társuk már megkötötte a maga alkuját: Vince Muscat februárban ismerte be, hogy részt vett a korrupcióellenes blogger megölésében, részletes vallomása fejében 15 év börtönre ítélték, egy korábbi emberölési ügyben pedig kegyelmet kapott. Közben az omertát, a hallgatás parancsát megtörő, 59 éves Muscat folytatta sokkoló vallomását a bíróságon. Elmondta, hogy miután felrobbantották az asszony kocsiját, majd megsemmisítették az akcióhoz használt telefonokat, beültek egy teára. Arra a kérdésre, hogy tudomása szerint miért kellett meghalnia áldozatuknak, azt felelte: társaitól úgy hallotta, az újságíró fontos leleplezést készül közölni „valakiről”. Eskü alatt vallotta, hogy a pokolgépet Szicíliáról beszerző cinkosaik egyike, Robert Agius azt mondta neki: ha belekeverik az ügybe, „megbuktathatja a kormányt”. Egyelőre nem árulta el, ki az a jelenleg is hivatalban lévő miniszter, akit a múlt héten egy „nagy balhé” kapcsán említett, név nélkül. Ezt az aduját még tartogatja, sajtóhírek szerint már be is nyújtotta újabb kegyelmi kérvényét, amely további bűncselekményekben biztosítana neki mentességet. A hidegvérrel megölt oknyomozó riporter családja ellenzi a gyilkosok büntetlenségét. Amnesztiát az államfő adhat, de a kormány javaslata alapján, ezért a Degiorgiók ügyvédje felszólította a kabinetet: az érintett miniszter ne vegyen részt a döntésben. Az ügyészség Yorgen Fenech kétes hírű milliomost vádolja felbujtóként. A számos korrupciós botrányban érintett „kaszinókirály” és a bérgyilkosok között közvetítő Melvin Theuma volt az első, aki kegyelmet kapott beismerő vallomásáért. A taxis és piti bűnöző, bevallása szerint attól tartva, hogy elteszik láb alól, sok órányi hangfelvételt készített titokban. Ezek Fenech bűnösségére utalnak, ugyanakkor kétséges, hogy egyedül rendelte-e meg a merényletet. Muscat bűntársainak elejtett megjegyzéseiből feltételezi, két vezető politikus is benne lehetett. Keith Schembri volt miniszterelnöki kabinetfőnök és Chris Cardona korábbi gazdasági miniszter rágalomnak nevezi az állítást. Közben az Európai Parlament megszavazta, hogy csütörtöki ülésén napirendre tűzi a nyomozás új fejleményeit, illetve a „jogállamiság helyzetét”. A kezdeményező Európai Néppárt (EPP) így akar nyomást gyakorolni a máltai hatóságokra, mert a konzervatív frakció megítélése szerint félő, hogy tudatosan mentegetnek politikusokat. A vallettai kormány arra hivatkozva ellenezte a téma tárgyalását, hogy a plenáris vita megelőlegezné a bírósági ítéletet, ám álláspontjával a szocialisták támogatása ellenére is kisebbségben maradt. David Casa, az ellenzéki Nemzeti Párt (PN) EP-képviselője úgy fogalmazott: „Máltát kell megvédeni a kormányától, nem pedig fordítva. Nem fogunk tétlenül állni, amíg mások próbálják szőnyeg alá söpörni az igazságot.” A hírbe hozott Schembri, aki kabinetfőnökként sokáig a szigetország egyik legbefolyásosabb embere volt, már rács mögött van. A hétvégén helyezték előzetes letartóztatásba. Jogi értelemben nem Daphne Caruana Galizia megölése miatt, de figyelemre méltó, hogy olyan korrupciós ügyekről van szó, amelyekről először éppen a későbbi áldozat írt blogján, nem sokkal a halála előtt. A bíró pénteken dönt arról, hogy óvadék ellenében kiengedjék-e Schembrit. Elsőre azzal utasították el a kérelmét, hogy tartani kell attól, szabadlábon akadályozná a nyomozást. Vele együtt 11 embert gyanúsítottak meg; köztük van 72 éves apja is, aki az egyik családi cégét vezette. A felsorolt bűncselekmények között szerepel vesztegetés, pénzmosás, csalás, okirat-hamisítás, a számviteli szabályok megsértése, illetve néhányuknál bűnszervezetben való részvétel is. Az aktákban egyelőre két esetről van szó. Az egyik az úgynevezett aranyútlevél-programmal kapcsolatos: a kabinetfőnök és egy kormányközeli magáncég, a Nexia BT vezetői a gyanú szerint pénzért árulták a máltai állampolgárságot külföldieknek. A másikban Adrian Hillmant, az Allied Newspapers korábbi ügyvezető igazgatóját vesztegették meg. Ez a kiadóvállalat jelenteti meg az ország legnagyobb angol nyelvű napilapját. A Times of Malta kedden szerkesztőségi cikkben fordult olvasóihoz, amelyben azt írták, hogy az „áldozatai ennek a piszkos ügynek”. Az újságíróknak nincs takargatnivalójuk, és azt ígérik, tovább folytatják a gyanús témák feltárását akkor is, ha munkaadójuk érintett.