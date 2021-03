Eltörölte a halálbüntetést Virginia

Sokáig magától értetődő volt, hogy a németországi törökök tömegesen voksolnak a szociáldemokratákra. Ám a jelek szerint a bevándorlók pártpreferenciái is változnak, még ha nem is egyik napról a másikra.

Ma már a németországi törökök sem zárják ki, hogy a kereszténydemokraták mellé tegyék az ikszet. Pedig még négy éve is Aydan Özoguz államminiszter, a német kormány migrációügyi megbízottja azt közölte, a CDU mindig a vendégmunkásokkal szemben pozícionálta magát, beleértve a Törökországból érkezetteket is. Egy 2015-ös felmérés szerint a németországi törökök 50 százaléka voksolt az SPD-re, s csak 17 százalék a CDU-ra. Ha hinni lehet a Konrad Adenauer Alapítvány minap készített felmérésének, a bevándorlók ma már teljesen másként ítélik meg a német pártokat. Eszerint ugyanis az országban élő törökök 53 százaléka voksolna az uniópártokra és 13 százalék az SPD-re. Caner Aver szociáldemokrata politikus, esseni migrációkutató a Cicero című lapban kétségeit fejezte ki a felmérés kapcsán, szerinte túl csekély minta alapján készült. A kétségeket erősíti, hogy a felmérésben baloldali pártok, vagyis az SPD mellett a Zöldek, valamint a Balpárt népszerűsége összesen nem éri el az 50 százalékot. Ami pedig különösen szembetűnő: a kutatás alapján a környezetvédők népszerűsége még csökkent is a törökök körében három százalékkal, 16-ről 13-ra, miközben azóta a párt a baloldal vezető erejévé vált, másrészt szűk hat év alatt országosan majdnem duplájára emelkedett a közkedveltségi mutatója. A kutatást végző Viola Neu ezzel szemben a Neue Zürcher Zeitungnak elmondta, a felmérés igenis hiteles, mivel pontosan 1001 bevándorlót kérdeztek meg találomra. Mint mondta, a kutatás eredménye meg is lepte őket, meg nem is. Az már régóta köztudott, hogy a szakszervezetekben jelentős mértékben csökkent az SPD befolyása. A helyzet e tekintetben döntően változott meg a hatvanas évek óta. Sok török bevándorló az eltelt fél évszázad alatt figyelemreméltó egzisztenciára tett szert, a zöldövezetben vehettek lakást, messze nem olyanok az életkörülményeik, mint a bevándorlást követő egy-két évtizedben. Haci-Halal Uslucan, az esseni Töröktanulmányok és Bevándorláskutató Központ vezetője a Tagesspiegelben úgy vélte, bár a felmérés egyes megállapításai túldramatizáltak, nem kérdés, hogy az SPD népszerűsége csökkent a németországi törökök körében, pedig nagyon komoly szavazóbázis volt számukra. Az országban hétmillióra tehető a szavazati joggal rendelkező bevándorlók száma, ami az összes szavazó mintegy tíz százalékát jelenti. Az integrációval és migrációval foglalkozó tanácsadótestület 2018-as felmérése is ezt igazolja. Eszerint az uniópártok sok szavazót nyertek az SPD kárára a bevándorlók körében. A török gyökerűek SPD-től való elfordulásának folyamatát kutatók már 2017-ben megfigyelték, s az SPD-nél sem vitatják a jelenséget. Serpil Midyatli, az SPD elnökhelyettese szerint szembe kell nézni azzal, hogy a török származású német állampolgárok már nem választják automatikusan az SPD-t, hanem figyelembe veszik a többi párt programját is. Vélekedések szerint az elfordulás oka, hogy a párt megtűrt a soraiban olyan nyíltan rasszista nézeteket valló személyeket, mint amilyen Thilo Sarrazin volt. Őt tavaly nyáron zárták ki az SPD-től, hosszas próbálkozások után. Több fegyelmi eljárás is indult ellene idegenellenes nézetei miatt.