9637 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 272 beteg

A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. A kormányzati tájékoztató olda l adatai szerint az elmúlt 24 órában 9637 az új fertőzöttet regisztráltak, így a járvány kezdete óta összesen 603 347 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 272 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 224 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 387 570 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 196 553 főre emelkedett. 11 760 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1467-en vannak lélegeztetőgépen. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 69%-a már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás.