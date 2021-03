Bedugult a Szuezi-csatorna, keresztbeállt egy óriáshajó - galéria

Három napja zárja el a hajózási útvonalat az Ever Given nevű óriás konténerszállító, amit feltehetőleg a rendkívül erős kedd reggeli szél fordíthatott el. A hajó dél felől úszott be a csatornába, Kínából a hollandiai Rotterdam felé igyekezve. Még a hajón voltak a csatorna egyiptomi kalauzai is, amikor a hajó a csatorna keleti partja felé fordult és beékelődött. Hiába érkeztek vontatóhajók a helyszínre, nem sikerült megmozdítani a 20 ezer konténer kapacitású szállítót. A két kijáratnál jelenleg is rengeteg teherhajó várakozik, egyre nagyobb fennakadást okozva a világkereskedelemben.