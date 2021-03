Bajban van Netanjahu – Többségbe kerültek a távozását követelő erők

Teljesítették a meglebegtetett kormányfői lemondásban szereplő feltételeket a koalíciós társak, Igor Matovic mégsem mond le.

A koalíciós partner liberális SaS elnöke, Richard Sulik gazdasági miniszter már hétfőn eleget tett Matovic kérésének és lemondott, szerdáig adva határidőt a kormányfőnek, hogy kövesse példáját. A másik demokratikus koalíciós párt, a Za l’udi is hasonlóan járt el, Maria Koliková igazságügyi miniszter is lemondott, de Matovicnak ez is kevés volt. A SaS miniszterei szerdán sorra adták vissza megbízatásukat – a gazdasági tárcavezető után a külügyi és oktatási miniszter is lemondott, a koronavírus járvány harmadik hullámának tombolása közepette Szlovákia a működésképtelenség határára sodródott. A parlamenti munka is leállt miután a Matovichoz hű partner, az ugyancsak populista, ideológiailag zagyva párt, a Család Vagyunk vezetője, Boris Kollár egy hétre felfüggesztette a törvényhozást. Ő is ultimátumot adott, Kollár azt állította, ha egy héten belül nem rendeződik a válság, pártja kilép a koalícióból és vállalja az előrehozott választást. A SaS és a Za l’udi nem szeretne idáig jutni, ők folytatnák a négypárti együttműködést új miniszterelnökkel és új kormánnyal. A Za l’udi azt is elfogadja, hogy Matovic kormánytag legyen, a SaS viszont egy Matovic mentes kabinetet szeretne. Zuzana Caputova is a miniszterelnök lemondását követeli. Az államfő már kedden nyilvánosan szólította fel Matovicot. „Egyetlen személy pozíciója sem lehet fontosabb, mint az ország és az állampolgárok érdeke”, fogalmazott Caputova, aki egyben figyelmeztette a civilben dúsgazdag vállalkozó miniszterelnököt, hogy az ország nem egy kft. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány közhatalmi szerv, amelynek az embereket kell szolgálnia, különösen a koronavírus-világjárvány idején. A média és közösségi média nyilvánosságát különben imádó Matovic egyelőre hallgat, pártja, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽANO) is csak közleményben jelezte, tudomásul vették Caputova szavait, céljuk a koalíciós válság mielőbbi lezárása, aminek érdekében folytatják a tárgyalásokat. A multimilliomos vállalkozó egyszerű ember Matovic, aki koalíciós társait és a kormányt is megkerülve, a Szijjártó Péter segítségével beszerzett orosz vakcinával robbantotta ki a jelenlegi válságot csak a koronavírus járvány kapcsán jelentkezett a Facebookon is. Tény, Matovic időben uniós segítséget kért a kritikussá vált járványhelyzet és az összeroppanó egészségügyi ellátás miatt, az eredmény pedig máris látszik – csökken a fertőzés üteme és a kórházakra nehezedő nyomás egyaránt.