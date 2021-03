Magyar-lengyel: Három lett az igazság

Idén is húsz pilóta verseng a világbajnoki címért, jelen állás szerint Max Verstappen lehet a címvédő Lewis Hamilton első számú kihívója.

Minden idők egyik legerősebb mezőnye állt össze a 2021-es Forma-1-es idényre, lévén Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen és a két év után visszatérő Fernando Alonso személyében négy világbajnok is versenybe száll az újabb sikerekért. Ők négyen 14 vb-címmel rendelkeznek, ami rekordbeállítás, eddig egyszer, 2012-ben esett ez meg, akkor Michael Schumacherrel és Jenson Buttonnal kiegészülve hat vb-győztes sorakozott fel a rajtrácsra. A négy aktív bajnok közül idén csak Hamiltonnak van reális esélye arra, hogy tovább gyarapítsa vb-címei számát, esetleges nyolcadik végső sikerével pedig egyeduralkodóvá válna az örökrangsorban. Nem mellesleg ez az ötödik címe lenne zsinórban, ami Schumacher ferraris csúcsának (2000-2004) beállítását is jelentené. Az elmúlt években legyőzhetetlennek tűnő Mercedes a bahreini háromnapos teszten jócskán alulteljesített, az viszont az idény kezdeti szakaszában a német istálló mellett szól, hogy változatlan pilótafelállással vág neki a szezonnak, azaz Valtteri Bottas maradt a hétszeres bajnok brit csapattársa. Viszont, ha a 31 éves finn idén nem durrant nagyot, aligha marad 2022-re is az istállónál. A Mercedes idei legnagyobb kihívója a Red Bull lehet, amely sokak szerint már most esélyesebbnek tekinthető. A még mindig csak 23 éves Max Verstappen immáron hetedik szezonját kezdi meg a királykategóriában, a holland tehetség pedig az évek alatt lehiggadt, már nem kerül bele elkerülhető balesetekbe, s tavaly gyengébb autóval is több ízben borsot tört Bottas orra alá. A Red Bull fő problémája az volt az elmúlt években, hogy Verstappen egyedül szélmalomharcot vívott a Mercedesekkel, aktuális csapattársai jobbára a mezőnyben szenvedtek. Az osztrák alakulat éppen ezért idén fittyet hányt korábbi elvére, házon kívülről szerződtette Sergio Pérezt, akitől mindenképp jobb eredményeket vár, mint a korábbi Red Bull-junioroktól. A Mercedes mellett csak két csapat, a Williams és az Alfa Romeo nem változtatott pilótafelállásán, utóbbi továbbra is soraiban tudhatja a mezőny korelnökét, az örökifjú, most 41 esztendős Räikkönent. A többieknél nagy volt a jövés menés, a Haasnál különösen, hiszen két újonccal vág neki az idénynek. A Schumacher név újra feltűnik a mezőnyben, Michael 22 éves fia, Mick a tavalyi Forma-2-es bajnoki cím után az amerikai istálló színeiben mutatkozik be az elitkategóriában, csapattársa pedig az orosz Nyikita Mazepin lesz. Schumacher debütálása mellett sokan kíváncsian várják, hogy a tavaly pocsékul teljesítő Ferrari mire jut két huszonéves pilótájával, Charles Lecrerc-rel és Carlos Sainz Jr.-ral, de nagy várakozás övezi a kétszeres világbajnok Alonso visszatérését, mint ahogyan a 20 esztendős japán Jukoda Cuni bemutatkozását is. A tavalyi mezőnyből négy pilóta (Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Sainz, Pérez) is új csapatba igazolt, így várhatóan nekik egy kis időbe beletelik majd, míg felveszik a fonalat, mivel minden idők egyik legrövidebb felkészülési ideje állt a rendelkezésükre. „Akik csapatot váltottak, hátrányban lesznek azokkal szemben, akiknek már van tapasztalatuk a jelenlegi alakulatuknál” – jelentette ki Pérez, aki úgy érzi öt futamra lesz szüksége, hogy megismerje az autót és a csapatot. „Hasonló helyzetben vagyunk” – reagált a mexikói kijelentésére Vettel, aki műszaki problémák miatt még kevesebb tesztelhetett új autójával. Bahreinben tavaly két futamot is rendeztek, az elsőn érvényesült a papírforma, Hamilton győzött, egy héttel később viszont egy igazán kaotikus futam után Pérez, Esteban Ocon és Lance Stroll volt a sorrend. Ami biztosan különbség lesz a tavalyi versenyekhez képest, hogy Bahreinben lesznek nézők a lelátón: azok nyerhetnek bebocsájtást, akik a koronavírus elleni védőoltás mindkét dózisát megkapták, vagy átestek a betegségen.

Tovább tárgyalnak a sprintfutamokról Ezen a hétvégén a csapatok vezetői újra tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megpróbáljanak megállapodásra jutni a sprintfutamok kapcsán. Egybehangzó sajtóhírek szerint az egyezség már megszületett azzal kapcsolatban, hogy három helyszínen (Silverstone, Monza, Interlagos) tesztjelleggel kipróbálják a 100 kilométeres szombati sprintfutamot, ugyanakkor mindez pluszköltséget jelentene az istállók számára. Az F1 vezetősége már felajánlott egy fix összeget, ám meg nem nevezett csapatok jóval több pénzre tartanának igényt. A sprintversenyeken egyébiránt csak a dobogósokat díjaznák: három, kettő és egy ponttal.