Beszippantható oltáson dolgozik az Oxfordi Egyetem

Március utolsó vasárnapján az órák előbbre állításával kezdetét veszi a nyári időszámítás.

Március utolsó vasárnapján, ahogy 42 éve minden tavasszal, előbbre, éjjel 2-kor 3-ra kell állítanunk az óráinkat. Bár az Európai Bizottság javaslata alapján 2021-ben kellene ezt utoljára megtennünk, úgy tűnik, nem utoljára tekergetünk. Azt, hogy a nyári vagy a téli időszámítás marad-e érvényben, az Európai Parlament 2019-ben kiadott határozata szerint a tagállamok döntik el, de lehetőség szerint egyeztetve egymással, hogy ne legyen összevisszaság. Ennek viszont egyelőre, most éppen a járvány miatt, nyoma sincs.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a február végi Kormányinfón kérdésre válaszolva azt mondta: annak van értelme, ha az EU hoz, lehetőleg összeurópai döntést. „Ha nem tartják fenn a jelenlegi szabályozást, a nyári időszámítás lenne a jobb.” Mint megírtuk , a felmérések szerint a magyarok 78 százaléka felejtené el az óraátállítást, közülük 62 százalék is a nyári időszámítást tartaná meg. Egyébként az uniós polgárok is hasonló arányban hagynák el az állítgatást, az Európai Bizottság megbízásából készült felmérés szerint. Mindkét változatnak, ahogy mindennek, vannak előnyei és hátrányai is. A természetes, vagyis téli időszámítással nyáron már kora hajnalban - a leghosszabb nappalokon fél négy előtt – világosodik, viszont este háromnegyed nyolckor lemegy a nap, a nyári választása esetén pedig télen is egy órával tovább lesz világos, azaz december végén is öt óra körül megy le a nap, de reggel csak nyolc óra után világosodik. Egy órával korábban kelni nem mindenki számára tűnik erőfeszítésnek, azonban az átállítást követő hétfői napon megszaporodnak a balesetek, a szív-érrendszeri halálozások, és általában 40 perccel kevesebbet alszunk – írta állásfoglalásában a Magyar Alvás Szövetség. „A járvány miatt elnapolt, de a közeljövőben várhatóan döntést igénylő kérdés: a standard (jelenleg téli) vagy a nyári időszámítást állandósítsuk?” Arról, hogy mi jobb az embernek, megoszlanak a vélemények. Az alvás szövetség szerint az életviteltől is függ. Az, aki inkább később szeret lefeküdni, szívesen alszik tovább, de van, akinek a reggel korán kezdődik. A nyári időszámítás mellett szólhat, hogy az emberek vágynak a melegre, a tavaszi, nyári hosszabb nappalokra. „A kormányoknak előbb-utóbb dönteniük kell” - hangsúlyozta G. Németh György, a szervezet elnöke, hozzátéve, ehhez fontos lenne meghallgatni az emberek véleményét és a tudomány álláspontját sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az alváskutatói és az idő biológiájával foglalkozó hazai és nemzetközi szakmai szervezetek egyöntetű véleménye szerint az emberek számára a téli időszámítás lenne leginkább megfelelő. Az alvás és az ébrenlét évmilliókon át kialakult természetes ritmusának, a cirkadiánnak a mesterséges megzavarása az emberi szervezetre negatívan hat. Amíg alkalmazkodik hozzá, a romolhat a – a járvány miatt amúgy sem túl fényes - közérzet, csökkenhet a teljesítményszint, a koncentrálóképesség és a toleranciakészség is, elalvási és alvási nehézségek léphetnek fel – írta korábban a szervezet.