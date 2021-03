Kérem vigyázzanak, az első ajtók záródnak!

Április végén 66 beteget raknak ki a hajléktalan-kórházból.

Az MNV Zrt. tavaly júniusban értesítette a fővárosi önkormányzatot arról, hogy felmondta a bérleti szerződést – válaszolta a Népszava kérdésére az MNV Zrt. A hat hónapos felmondási idő 2020 augusztusától ketyeg, de a „főváros tétlensége miatt kialakult helyzet ideiglenes rendezése érdekében – tekintettel a járvány időszakra – az MNV 2021 februárjában egy új, rövidtávú, határozott idejű bérleti szerződést ajánlott fel, amelynek értelmében az ingatlan április 30-ig használhatná a fővárosi önkormányzat intézménye. A szerződési ajánlatra eddig nem érkezett válasz a fővárostól. Az MNV Zrt. szerint a fővárosnak az értesítéstől számítva 9 hónapja volt arra, hogy „az ingatlanban folytatott egészségügyi szolgáltatás ellátását más módon szervezze meg” – közölte lapunkkal az MNV. Arra a kérdésre viszont nem adott választ, hogy miért kellett egyáltalán felmondani a szerződést, miért nem kínáltak fel csereingatlant és kinek, milyen irodaházat húznának fel a kórház helyén. Mint arról korábban beszámoltunk a Szabolcs utcai hajléktalankórház kialakításáról a kormány és a főváros együtt döntött még 2011-ben. Az épületet az állam biztosította, az intézmény kialakítását az önkormányzat vállalta. A Belügyminisztérium támogatásával egy 50 ágyas krónikus belgyógyászati és egy 23 ágyas ápolási osztályt alakítottak ki, illetve az épületben egy lábadozó részleg is működik. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ennek ellenére egyoldalúan felmondta a bérleti szerződést, mivel irodaházat alakítanának ki az épületből egy minisztériumi háttérintézmény számára. Az intézmény nagymértékben hozzájárult, hogy a hajléktalan emberek körében a koronavírus-járvány alatt nem alakult ki gócpont. Most a drámai harmadik hullám idején az intézmény jelentős mértékben segíti a kórházi kapacitások fenntartását azzal, hogy a koronavírus által fertőzött hajléktalan emberek lábadozását segítik, utókezelését végzik a munkatársaink – írta Facebook-posztjában Karácsony Gergely főpolgármester. Tomboló járvány közepén kórházat bezáratni több mint hiba, felelőtlenség – jelentette ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes mai, szokásos közgyűlés előtti sajtótájékoztatóján . Mint elmondta mindenféle módon megpróbálták jobb belátásra bírni a kormányt tagjait, de egyelőre csak annyit sikerült elérniük, hogy április végéig haladékot kaptak. A fővárosnak azonban nincs olyan ingatlana, amelyben elhelyezhető lenne a kórház, így a jelenleg ott ápolt 66 betegeket más kórházakban kell majd elhelyezni. A jelenlegi pandémiahelyzetben nagy felelőtlenség kórházat bezárni és az egyébként is súlyosan leterhelt intézményekre további betegeket testálni – állítja Kiss Ambrus. A kormány döntését azért is meglepőnek tartja, mert néhány hete még azt kérték a fővárostól, hogy vegyék át a többi kórháztól a koronavírussal fertőzött hajléktalanokat. A főváros el is készítette az erre vonatkozó intézkedési tervet, majd hirtelen visszavonták a kérést és megerősítették az épület visszavételéről szóló döntést.