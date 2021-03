Max Verstappen nyerte a harmadik szabadedzést

Több éljátékos is önbizalomvesztésről, mentális problémákról számolt be, míg mások a férfi versenyeket szervező ATP-t kritizálják.

Miközben a világranglistán jelenleg 40. Fucsovics Márton élete egyik legjobb formájában teniszezik, addig Novak Djokovic inkább a családjával időzik. A szerb világelső sokadmagával a járványügyi korlátozások miatt nem vesz részt a Miamiban zajló ATP 1000-es tornán. 2004 óta nem fordult elő, hogy egy Masters-viadalon nem állt rajthoz Djokovic mellett Rafael Nadal és Roger Federer sem, de további jó nevű hiányzókat is fel lehet sorolni, elég, ha csak Dominic Thiemre, Stan Wawrinkára vagy Matteo Berrettinire gondolunk. Nem túl motiváló, hogy a pénzdíj 60 százalékkal csökkent és a világranglista átalakítása miatt a 2019-es pontoknak csak a felét vesztik el a játékosok, ha most rosszabb eredményt érnek el, mint két éve. Mint ismert, az év első Grand Slam-tornáján Melbourne-ben buborékban versenyeztek a teniszezők, a többhetes bezártság sokakat megviselt, míg másokat a világranglista átformálása zavarja igazán. A ranglistán 33. francia Benoit Paire a múlt héten bevallotta, hogy már nem tesz meg mindent a győzelemért, mert az elvesztett mérkőzésekkel is jól keres. „Csak az érdekel, hogy minél hamarabb kikerüljek a buborékokból. Kikaptam Acapulcóban, de jobb is, mert így pár napot élvezhetem az életet Miamiban – jelentette ki egy hete a francia játékos. – Jelenleg nem a tenisz az elsődleges az életemben. Ha valaki megnyer egy 250-es ATP-tornát, 30 ezer dollárt kap. Én már edző nélkül utazom, az első fordulókban erőnyerő vagyok, aztán kikapok, felveszek 10 ezer dollárt, és továbbállok. Akkor miért kellene megszakadnom?” – vetette fel arra utalva, hogy a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen átalakított világranglistának köszönhetően gyenge teljesítménye ellenére sem csúszik lejjebb a rangsorban, és a főtáblán indulhat mindenhol. Nem ő az egyetlen francia, aki nehezen birkózik meg a járvány okozta helyzettel, hiszen a korábbi top tízes játékos, Gilles Simon egy hónapja bejelentette, bizonytalan ideig szünetelteti a versenyzést, hogy mentális egészségének megőrzésére fordítsa a figyelmet. Az acapulcói tornagyőztes Alexander Zverev szemmel láthatóan nem veszítette el lelkesedését, azonban ő is élesen kritizálta a férfi versenyeket szervező ATP-t. „Csak arra összpontosítanak, hogy gazdaságilag minden rendben legyen. A teniszezők véleménye nem élvez elsőbbséget náluk. Ez nagy kár, mert az ATP-nek éppen a játékosokat kellene képviselnie. Jelenleg azonban nyilvánvalóan inkább a versenyrendezőket képviseli” – jelentette ki Zverev, aki korábban abszurdnak nevezte, hogy annak ellenére a sérülés miatt egy évet kihagyó Roger Federer mögött maradt a sorban, hogy ő közben két tornát is megnyert, továbbá döntős volt egy Grand Slamen és egy 1000-es viadalon is. A német játékos továbbá Djokovichoz hasonlóan azt szorgalmazta, hogy a tornákat egy helyen bonyolítsák le, ezzel is minimalizálva az utazásokat és a koronavírus terjedésének kockázatát. „Ez nem érdekelte az ATP-t” – jelentette ki. A rotterdami tornagyőztes Andrej Rubljov szerint is probléma van a világranglistával, az nem tükrözi a valós teljesítményt. „Ha normális rendszerünk lenne, akkor szerintem már én lennék a világ negyedik legjobb játékosa. Önök, hogy gondolják, melyik számomra a jobb, a nyolcadik, vagy a negyedik hely?” – tette föl a költői kérdést. A világranglistán 11. Denis Shapovalov a napokban kijelentette, nagyon megviselte, hogy az Australian Openen hetekig be volt zárva egy hotelszobába, ezért most olyan versenyekre utazik, ahol új impulzusok érhetik. Egyúttal arról is beszélt, hogy szerinte versenytársai közül sokan csak kényszerből indulnak tornákon. „A szponzoraink és a szerződéseink arra köteleznek minket, hogy teniszezzünk. Biztos vagyok benne, hogy sokan csak ezért játszanak, máskülönben nem tennék” – mondta Shapovalov, aki jómaga sem élvezi a buborékot. A teniszezők esetében egyébiránt nem várható, hogy az észak-amerikai profi kosárlabdaligához (NBA) hasonló elszigetelés létrejöjjön. Ez a buborék egy 190 millió dolláros beruházás volt az NBA részéről, ami túl magas költség lehet a teniszvilág számára. A feszültség mindenesetre tapintható az ATP és a játékosok között, Vasek Pospisil a Miamiban zajló torna első fordulójában a pályán kapott dührohamot és válogatott jelzőkkel kritizálta az ATP elnökét. Arnaud Gabas mérkőzésvezető meg is kérdezte a kanadai játékost, hogy mi baja van. „Tegnap az ATP elnöke másfél kib..ott órán keresztül üvöltözött velem egy játékosoknak tartott megbeszélésen, amiért megpróbáltam összefogni őket. Másfél órán keresztül. Az ATP vezetője. Hívd csak ki ide. Kib..ott s..fej” – jött a válasz a ranglistán 67. játékostól. Pospisil később közösségi oldalán elnézést kért vállalhatatlan viselkedése miatt, majd megszólalt Andrea Gaudenzi, az ATP elnöke is, aki elismerte, hogy a játékosok problémái valósak, ám ők is csak a megállapítás szintjéig jutottak, megoldásokat viszont nem vázoltak. Nem kérdés, az elkövetkezendő hetekben, hónapokban várhatóak még ehhez hasonló összezörrenések.