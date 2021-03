Szabad szemmel: Európa több országában is teljesítőképességük határárán a kórházak

Ugyan a lakberendezési cég akár kerülőútvonalon is eljuttatja az áruját a megrendelőkhöz, a WC papírral azonban már nem lesz ekkora szerencsénk.

Egyre több globális ellátási lánc szakad meg az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt. Az átmenetileg hajózhatatlanná vált Szuezi-csatornán nem érkezik meg az áru, így a svéd IKEA lakberendezési cég is arra figyelmeztetett, a baleset hatással lehet az áruellátásra. De több helyen fogytán van a WC-papír is. „Feszültségeket okozhat az ellátási láncainkban, ha nem sikerül hamarosan megoldani a problémát – mondta az IKEA szóvivője a CNN amerikai hírtelevíziónak. A lakberendezési cég képviselője hozzátette, mindent elkövetnek, hogy akár kerülőúton is, de az alapanyagok eljussanak a céghez, illetve a késztermékek a vásárlókhoz. A Caterpillar nevű, buldózereket gyártó cég is közölte, már érzi a baleset hatását az ellátási láncokban. A világ egyik legnagyobb, faőrleményt előállító cégének, a Suzano SA-nak a képviselője arra hívta fel a figyelmet, ha nem sikerül hamarosan elmozdítani a Szuezi-csatornán keresztbe fordult Ever Givent, akkor világszerte olyan WC-papír hiány alakulhat ki, amilyen a koronavírus-járvány első napjaiban volt. A veszteglő hajókon több százezer konténer van, a cégek nem tudják mibe belepakolni áruikat. Az utóbbi hónapokban ugyanis – a koronavírus-járvány hatására – megnőtt az igény a konténerekre, és már az Ever Given balesete előtt is érezhető volt a hiány.