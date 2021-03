Szexuális erőszak miatt körözött férfit fogtak el a budapesti rendőrök (videó)

Különböző indokokkal csalt ki jelentős összegeket egy 68 éves asszonytól egy nála több évtizeddel fiatalabb férfi.

.

A nagy korkülönbség ellenére ismerkedett meg egymással egy 37 éves férfi és egy 68 éves bugaci asszony 2018 második felében –A kapcsolatot kihasználva a fiatal udvarló előbb közel 1,5 millió forintot kért a nőtől azzal, hogy az összeget átadja egy ács ismerősének, aki jövő év tavaszán házának tetőfelújítását fogja elvégezni. Majd 2019 februárjában felvetetett az asszonnyal 600 ezer forint személyi kölcsönt arra hivatkozva, hogy műtétje lesz, valamint az üzleti tevékenységéhez is pénzre van szüksége. A férfi aztán különböző indokokra hivatkozott a munkálatok késése miatt, de a kicsalt pénzt nem adta vissza a nőnek, aki a hiteltartozás törlesztőrészleteit egyébként rendszeresen fizette. A férfit azonban tartozása egyáltalán nem zavarta, sőt, az egyik szolgáltatónál a nő adatait felhasználva telefonon keresztül egy televíziót, valamint egy okostelefont vásárolt részletre, közel 640 ezer forint értékben. Ezt követően eltűnt. Az asszony ezután kérte a rendőrök segítségét. Jól is tette, mert a nyomozás rávilágított, hogy udvarlója nem bízott meg semmiféle ácsmestert a tető felújítással, sem műtéte nem volt, de még vállalkozást sem működtetett. A kiskunfélegyházi rendőrök keresni kezdték a 37 éves férfit, s mint kiderült nem is kellett messzire menniük. Hasonló csalás miatt ugyanis jogerős és végrehajtandó́ szabadságvesztését töltötte épp egy büntetés-végrehajtási intézményben. A csalás miatt folytatott vizsgálatot a nyomozók befejezték, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes járási ügyészségnek.