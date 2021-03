Merkely elárulta, kik mozoghatnak szabadon hamarosan

11 805 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1527-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 903 498 fő a beoltottak száma, ebből 685 971 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak - közölte vasárnap reggel a kormányzati tájékoztatási központ . 9082 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 633 861 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 220 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 972 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 395 790 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 218 099 főre emelkedett. 11 805 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1527-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 59 018-an vannak, a mintavételek száma 4 515 464-re nőtt. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (119 681) és Pest megyében (88 707) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (36 210), Borsod-Abaúj-Zemplén (35 314) és Hajdú-Bihar megye (33 793). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (13 822), illetve Zala megye (13 996).