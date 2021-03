Ha a távoktatás döcög is, a távszex és a cyberöröm felpezsdült

A járvány miatt nehezebb ismerkedni és randizni is, de ugye a technológia nem ismer határokat.

Tovább pöröghet a szexuális jóléti termékek piaca egy amerikai piackutató cég előrejelzése szerint, a pornó mellett ugyanis előtérbe kerülnek az érintkezésmentes élvezetek egyéb formái is a koronavírus-járvány miatt - írja összeállításában a portfolio.hu . E termékek globális piacának forgalma 2025-re meghaladhatja a 40 milliárd dollárt, a növekedés üteme pedig várhatóan 8 százalék lesz - így becsli az Arizton amerikai piackutató cég. A piac forgalmának több mint 57 százalékát adták 2019-ben a szexuális játékok (egyebek mellett a vibrátorok és péniszgyűrűk), amelyek 70 százalékát Kínában gyártják. (A szegmens forgalma meghaladhatja a 8 milliárd dollárt 2025-ig.) Miután a járvány miatt még nehezebb ismerkedni, átalakultak a randizási szokások is. Ugyan fénykorát éli a Tinder, azonban a betegség terjedése szempontjából elég kockázatos, ha két ismeretlen találkozik egymással, ezért sokan egyéb eszközökhöz nyúlnak. A virtuális valóság pedig nemcsak játékra, hanem kibővített módon, akár randizásra vagy intimitásra is alkalmas - mondta ezt a Reuters -nek Angelina Alekszandrovics, a különleges szexuális élmény, a Raspberry Dream Labs tervezője. Aki azzal érvelt, hogy ha napjainkban az emberek örömmel engedik be a technológiát a mindennapi élet számos területére, például az egészségügybe vagy a pénzügyekbe, akkor be kellene fogadni a hálószobába is. Szárnyal az érdeklődés már a cyberszex iránt, mivel a korlátozások miatt az emberek a szokásos módon megélhető intimitás mellett egyéb alternatívákat keresnek. A tervezőnek köszönhetően egy többérzékelős VR lehetővé teszi az emberek számára, hogy az intim pillanatokat együtt éljék át, még akkor is, ha nincsenek egy helyen, így garantálva a vírusmentes együttlétet.