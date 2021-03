Megmozdította a farát és egyenesbe állt a világ egyik legfontosabb útvonalát eltorlaszoló monstrum

A Szuezi csatornát eltorlaszoló óriási konténerhajót most műszaki ellenőrzésre navigálják.

Kiszabadult hétfőn reggel a Szuezi-csatornát egy hét óta elzáró teherhajó - közölte a Inchape Shipping hajózási szolgáltató cég. A hajók mozgását figyelő "Vesselfinder és myshiptacking" honlap is megerősítette, hogy a 400 méter hosszú, Ever Given hajó több mint 200 ezer tonnás fara megmozdult, valamennyit eltávolodott a parttól. A Szuezi-csatorna Hatóság elnöke hozzátette, hogy még szükségesek bizonyos manőverek a hajó teljes kiszabadításához. És fél óra múlva már kiderült, hogy egyenesbe állt a a monstrum. Miután az Ever Given konténerszállító motorját sikerült beindítani, a hajót műszaki ellenőrzésre a csatornával szomszédos tavakra navigálják. Emlékeztetőül: a panamai zászló alatt közlekedő, japán tulajdonú konténerhajó erős szél hatására állt keresztbe egy héttel ezelőtt a csatorna egy szűk szakaszán, és beékelődött.