Ahol nem volt elég érvényes ajánlás, ott hamisítottak - választási csalások ügyében mocorog a rendőrség

Az ajánlóíveken sok elhunyt neve is szerepelt.

Húsz ember ellen emelt vádat a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség a 2018-as országgyűlési választásokkal összefüggésben, választási csalás miatt - közölte a megyei főügyészség. A vádlottak az 1-es, a 4-es és az 5-ös számú választókerületekhez, vagyis Győrhöz, Sopronhoz és Mosonmagyaróvárhoz köthetők. A jelöltséghez szükséges ötszázat el nem érő érvényes ajánlás felhasználása esetén hamis magánokirat felhasználásának vétségével, ötszáz fölötti ajánlás esetén választás rendje elleni bűntettel vádolta meg az elkövetőket a főügyészség. Az utóbbi bűncselekménnyel megvádolt elkövetők a jelölteknek járó egymillió forintos állami támogatással is rendelkeztek, esetükben a vád a minősített költségvetési csalás bűntettére is kiterjed. Az 52 oldalt kitevő vádiratban szereplő tényállás szerint a jelöltek ajánlóívein olyan állampolgárok adatai és aláírásai szerepeltek, akik nem adtak ajánlást a jelölteknek vagy már elhunytak. A különböző jelöltek ajánlóívein nagyrészt ugyanazon hamis, vagy elhunyt személyektől származó aláírások szerepeltek, ami a listák átmásolásából adódott. Az így meghamisított ajánlóíveket maga a jelölt vagy egy általa felkért ember írta alá aláírásgyűjtőként. Az ügyben a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai nyomoztak, akik több száz tanút hallgattak ki. Az érdemi döntést várhatóan a Győri Törvényszék fogja meghozni. Gál Katalin, a főügyészség szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta, hogy a húsz vádlott közül 12-vel szemben a vád a minősített költségvetési csalás bűntettére is kiterjed. Sopronhoz és Mosonmagyaróvárhoz hat-hat, Győrhöz hét elkövető kapcsolható, egy pedig bűnsegéd volt. Úgy fogalmazott, hogy az ügyben "sokféle párt" érintett. Kifejtette: Sopronban és Mosonmagyaróváron észrevették, hogy az ajánlóíveken sok elhunyt neve szerepel. Mosonmagyaróváron és Győrben pedig magánszemélyek is lekérték az adataikat a helyi választási irodától, hogy megnézzék, milyen íveken szerepel a nevük, és kiderült, hogy több, esetenként hat-hét olyan ajánlóíven is ott az aláírásuk, amelyeket ők nem szignáltak, az ívekhez tartozó jelölteket nem támogatták.