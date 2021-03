Új fejezetet nyitna Mészáros Lőrinc volt üzlettársa a telekommunikációs piacon

A kormányrendelet értelmében a cigaretta, a finomra vágott töltős és sodródohányok, valamint a pipadohány kerül egységes csomagolásba.

Az idei év végéig kaptak haladékot a dohánygyártók az egységes cigarettacsomagolás alkalmazására. A 24.hu piaci szereplőktől úgy értesült, hogy a felmárkázott és egyedi designú termékeket november-december körül kezdhetik el tömegesen lecserélni a gyártók. A dohányboltok 2021. december 31. után is árusíthatják a korábban már beszerzett, nem egységes csomagolásban lévő termékeket. A portál információi szerint iparágon belül komoly téma az egységes csomagolásra történő váltás. A szabályozás szerint, amikor egy dohányipari szereplő új terméket szeretne bevezetni a piacra, vagy a már elérhető terméken szeretne lényegi változást végrehajtani, annak azonnal egységes csomagolásba kell kerülnie. A törvény azt bizonyos keretek között megengedi, hogy a dohánykeverékekhez hozzányúljanak a gyártók. Ahhoz, hogy a termék minőségét tudják hozni ízben, a különböző évjáratú dohányleveleket okosan kell összekeverni, tehát az összetétel folyamatosan módosul. A portálnak piaci források arról számoltak be, hogy az új szabályokkal két eszköz marad a gyártók kezében. Az egyik az ár, de árháborúba senki nem keveredik szívesen, a másik pedig a termékfejlesztés. Onnantól kezdve már csak a minőség lesz a különbség a cigaretták között. Valamekkora szerepe lesz a márkanévnek is, de a dobozokról minden eltűnik, ami korábban a márkához kapcsolódott. A kormányrendelet értelmében a cigaretta, a finomra vágott töltős és sodródohányok, valamint a pipadohány kerül egységes csomagolásba, a szivarkák, a szivarok és a dohányhevítéses termékek nem. A cigarettásdobozokon több kötelező elem, például egészségvédelmi felirat is található. A kormányrendelet értelmében viszont csak jóval kevésbé feltűnő méretben és ugyanolyan betűkkel lehet feltüntetni rajta a márkanevet. Magyarországon becslések szerint jelenleg 2,4 millió ember szív cigarettát, a hevítéses dohánytermékek fogyasztóinak száma pedig 200 és 250 ezer közé tehető.