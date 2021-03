Rendőrkézen a hazánkban milliós kárt okozó szlovákiai unokázós csalók (videó)

A gyanúsítottak rendőrnek adták ki magukat, a kicsalt pénzek átvételekor.



Elrendelte hétfőn a bíróság azoknak a szlovák állampolgároknak a letartóztatását, akik több személytől csaltak ki, illetve kíséreltek meg készpénzt eltulajdonítani Nógrád és Heves megyében – írja keddi összefoglalójában a police.hu A 67 éves férfi és az 52 éves nő a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság adatai szerint a jellemzően külföldi telefonszámról felhívott sértettektől készpénzt, ékszereket és más anyagi javakat csaltak ki, illetve kíséreltek meg kicsalni. Őket a nyomozók többrendbeli bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítják.

A rendőrség felidézte: ügyeletükre 2021. február 10-én érkezett bejelentés arról, hogy egy salgótarjáni időskorú férfitól ismeretlenek hárommillió forintot csaltak ki. A nyomozás adatai alapján az ismeretlen személyek külföldi telefonszámról felhívták a sértettet, és közölték vele, hogy hozzátartozóját baleset érte, több millió forint készpénzre van szüksége. A hívó azt is közölte, hogy a pénzt a rendőr-főkapitányság munkatársai veszik át. A tévedésbe ejtett sértett ezt követően a lakcímére érkező, magukat rendőrnek kiadó személyeknek átadta a kért összeget. A gyanúsítottak hasonló módszerrel próbáltak kicsalni készpénzt Nógrád és Heves megyében, elsősorban Salgótarjánban és Gyöngyösön élő idős emberektől is. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a most letartóztatott szlovák állampolgárságú gyanúsítottakat március 26-án országos akció keretében fogták el Pásztón, ahol szintén pénzt akartak kicsalni sértettektől. A nyomozás adatai alapján az ügyben várhatóan a gyanúsítottak köre szélesedni fog.