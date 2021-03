Orbán Viktor az üzbégekkel rúgná be a magyar gazdaság motorját

Ahogy átvette a piliscsabai campust az állam, máris korlátozásokat vezetett be: hirtelen egy sor tiltással találkoztak a helyiek a „közparkban”.

Kockás papír, rajta filctollal felírva: „Magánterület, belépés mindenkinek csak saját felelősségére!”. Egy másik táblán pedig az virít, hogy a gyerekeknek nem szabad itt játszani, sőt kutyát sem lehet sétáltatni. Ezek a feliratok fogadják az érkezőket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mára kiürült piliscsabai, Makovecz Imre tervezte campusának kapujánál. A döntés azért is meglepő, mert a 7500 fős agglomerációs város lakói rendszeresen járnak át a parkon, az valamikor közkedvelt „játszótér” volt. Mostanság nagy a szigor, beszéltünk olyan piliscsabaival, akire azért szóltak rá a komplexumot őrző ESG Holding Zrt. biztonsági őrei, mert megállt a parkban telefonálni. A vállalkozás a NER felkapott biztonsági cégei közé tartozik: a Tasnádi László volt rendészetiállamtitkár érdekeltségébe tartozó társaság 2018-ról 2019-re egyetlen év alatt megtízszerezte a bevételeit, az utolsó elérhető beszámolója szerint már évi 2,1 milliárdnál jár.

Mint emlékezetes, az egyházi egyetem úgy döntött, visszaadja az államnak a piliscsabai campusát, minden kara beköltözik a fővárosba. Az épületek azóta üresen állnak. Azért átjárni még lehet a parkon, bajos is lenne ezt megtiltani: a helyiek postára, vagy a közeli diszkontba csakis így tudnak eljutni. Esetleg a rendkívül forgalmas 10-es út mellett, ám ott nem vezet járda. Ha a környékbeli gyerekek játszani akarnak, akkor fél kilométerre van egytakaros, igaz, pici játszótér. Hogy miért tilos a Pázmáneum parkjában a játék, nem derült ki: a megkérdezett biztonsági őrök a vállukat vonogatják: „az új fenntartó így rendelte”. Hasonlóan érvel az egyik anyuka is, ám amikor jelezzük neki, hogy a terület az államé, azaz az adófizetőké, azt mondja, „állítólag megvette valaki”, de ez egy pletyka, ennél többet a helyiek nem tudnak. Majd kiböki, a „valaki” alatt a NER valamelyik meghatározó figuráját érti, úgy mint Mészáros Lőrinc vagy valamelyik hasonló milliárdos. S reménykedve hozzáteszi: „talán ők tudnak életet lehelni” a volt campusba. Mint kiderítettük, ez egyelőre hiú remény. Bár a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) arra a kérdésünkre nem válaszolt, hogy eladósorban van-e a komplexum, azt leszögezték: a Pázmáneum jelenleg is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) tulajdonában áll, az MNV az egyik ingatlankezelő cégén keresztül csak az üzemeltető. Azt ugyanakkor az MNV nem árulta el, miért kellett kiűzni a parkból a gyerekeket. Erről megkérdeztük Farkas András piliscsabai polgármestert is, aki szerint amíg nincsenek mindennapos használatban az épületek, vagyonbiztonsági okokból, az esetleges rongálások elkerülése érdekében volt szükség az átmeneti korlátozásokra. A polgármester elárulta: tárgyalásban vannak az MNV-vel a tiltások enyhítésével kapcsolatban. Az önkormányzat szeretné elérni, hogy a piliscsabaiak a jövőben ugyanúgy „közparkként” használhassák a területet, mint az elmúlt 30 évben.

A helyiek – közöttük volt diákok – úgy vélik, hogy a Budapest-Esztergom vasútvonal felújításának elhúzódása okozta végül a campus vesztét, ám a témával több cikkben is foglalkozó Válaszonline elemzéseiből kiderül, a probléma ennél összetettebb. A főváros központjától közel 30 kilométerre fekvő egykori campus megálmodói – köztük Maróth Miklós volt dékán, az MTA-tól elvett kutatóhálózat vezetője – egy sor tényezőt nem vettek figyelembe az 1990-es években. Többek között nem számoltak azzal, hogy a fővárosi egyetemekkel szemben a kiköltöztetett intézmény versenyhátrányba kerülhet, de azzal sem, hogy az esztétikát a funkcionalitáshoz képest jóval előrébb soroló Makovecz-épületek rezsiköltsége rendszerint igen magas. Míg az első tíz évben – amikor folyamatosa bővült az egyetem, létesültek új karok – PPKE-n látványos fejlődés történt, később a piliscsabai „vállalkozás” hanyatlásnak indult: szakok települtek vissza Budapestre, elvitték a menzakonyhát, sorra zárták be a kollégiumokat, végül még a helyi „Jenő” kiskocsmából is kitiltották a diákokat, az egyik visszaemlékező szerint arra hivatkozva, hogy „túl hangosak voltak”. Az újdonsült tiltás „magyarosra” sikeredett. A biztonságiak valóban rászólnak sokakra, máskor viszont kifejezetten engedékenyek. Sokszor szemet hunynak, ha valaki betér a gyerekével játszani, de még azt is megengedték, hogy a helyiek kosarazzanak a campus egykori pályáján.