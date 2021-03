Müller Cecília: Magyarország egy „oltónemzet”

Az országos tisztifőorvos szerint a magyar oltási rendszer rendkívül megalapozott.

várhatóan a kórházi oltópontokon,

– Ezekben az órákban lépjük át a kétmillió beoltottat, Magyarország lakosságának 20 százaléka már megkapta a koronavírus elleni védőoltást – jelentette be György István államtitkár az Operatív törzs keddi tájékoztatóján. Elmondta, a múlt héten 540 ezer oltást adtak be, eddig ez volt a legmagasabb heti szám. Még mindig nincs annyi vakcina az országban, hogy mindenkit be tudjanak oltani, ezért muszáj prioritásokat felállítani. Elmondta, hogy folyamatosan nő a regisztráltak száma, már 3,7 millió ember jelezte, szeretne oltást kapni. Közölte, hogy az idősotthonokban már egyértelműen érezhető az oltás pozitív hatása, ott a fertőzések száma jelentősen visszaszorult. A vakcinára regisztrált köznevelési dolgozók keddtől már megkaphatják az sms-t, amelyben az oltás részleteiről értesítik őket. György István bejelentése szerint a pedagógusok második ütemben történő oltását húsvét után kezdik megehhez kellett március 29-ig regisztrálniuk. Az államtitkár kijelentette, oltani fogják a szakképzésben résztvevőket is. A kis falvakba később négy-öt oltóbuszt küldenek, a tervek szerint katonai ezekről is intézik majd a lakosság oltását. György István végül köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a védekezésben, és a kormánypropagandának megfelelően nem hagyta ki annak megemlítését sem, hogy a baldoldal oltásellenes tevékenységet végez. Kiss Róbert alezredes a tájékoztatón ismertette a rendőrségi adatokat. Hétfőn nem záratott be üzletet a hatóság, a kijárási tilalom és a gyülekezési tilalom megszegése miatt 475 ember ellen intézkedtek, illetve egy budapesti Airbnb lakásban egy bulizó társaságot találtak a rendőrök. A lakás tulajdonosa ellen eljárást indítottak. Kiss Róbert közölte azt is, hogy egyre többen kerülnek hatósági karanténba, hétfőn 7110-et rendeltek el, így jelenleg 55 280 ember van elkülönítve az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos azzal kezdte beszámolóját, hogy a magyar oltási rendszer rendkívül megalapozott, Magyarország egy „oltónemzet”. Úgy fogalmazott, hogy megyünk a világ négy sarkába a vakcinákért azért, hogy minél hamarabb minél több védett személy legyen Magyarországon. A friss járványügyi adatok kedden 12 óra után kerültek fel a kormányzati tájékoztató oldalra. Eszerint 4609 az új fertőzöttek száma , ezzel a járvány kezdete óta összesen 645 733-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 274 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 435-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 402 964, az aktív fertőzötteké pedig 222 334. Kórházban 12 553 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1529-en vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a vírus nem csak a krónikus betegeket támadja meg, hanem azokat is, akik korábban egészségesnek hitték magukat. Kijelentette, hogy minden nap vannak tragédiák, és vannak köztük fiatalok is. Az országos tisztifőorvos kérte, hogy továbbra is „regisztráljunk, oltakozzunk”. Beszélt a várandósok beoltásáról, nekik az mrns-vakcinákat (például Pfizer, Moderna) ajánlották. Őket is a háziorvosok fogják értesíteni az oltás menetéről.