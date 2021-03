Oktatási szakszervezetek: ne nyissák ki az iskolákat, míg a beoltott dolgozók védettsége ki nem alakult

A kormánynak az eddigi útmutatásoknak megfelelően biztosítania kellene minden pedagógus, oktatásban dolgozó számára a biztonságos munkavégzés feltételeit – vélik a közös nyilatkozatot kiadó szakemberek.

Az oktatásban dolgozókat és számos egészségügyi szakembert nyugtalansággal és félelemmel tölt el, hogy az első oltást követően akár napokon belül, a hétvégén kiadott rendelet szerint április 19-től vissza kell térni a tantermekbe – olvasható több oktatási szakszervezet és szakértő kedden kiadott közös nyilatkozatában. Hangsúlyozták: az iskolák újranyitásának feltétele a dolgozók koronavírus elleni védettsége. Emlékeztettek, hogy a kormányzati tájékoztatók alapján is sokkal több időre van szükség az első oltás utáni részleges védettség kialakulásához, mint néhány nap. „Müller Cecília országos tisztifőorvos rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy senki ne érezze magát azonnal védettnek, miután megkapta az oltást, hiszen időre, akár két-három hétre is szükség van, amíg az immunrendszer megfelelően reagál és kitermeli az ellenanyagokat. A hivatalos Koronavírus-vakcina kisokos még ennél is szigorúbban határozza meg a védettség határidejét: az oltottak védelme csak a vakcina második adagját követően alakul ki, várhatóan 1-2 héten belül” – írták. Ezért arra kérik a kormányt, hogy az eddigi kormányzati útmutatásoknak megfelelően biztosítsa minden pedagógus, oktatásban dolgozó számára a biztonságos munkavégzés feltételeit, a jelenléti oktatást pedig kizárólag az egyes oltások alkalmazási előiratainak megfelelő immunizációs idő kivárása után rendelje el. Hozzátették: nem ezen a három héten múlik, hogy a magyar gyermekek milyen eredményesen oldják meg a kompetenciamérés vagy a PISA-teszt feladatait. Viszont sok tanár és oktatásban dolgozó, valamint családtagjaik élete és biztonsága múlik e pár héten. Elsősorban az egész ország – tehát nemcsak az oktatásban dolgozók – érdeke az, hogy az újranyitást követően az iskolák, óvodák ne váljanak ismét a járvány egyik fő fertőzési gócává. A nyilatkozat aláírói: Duda Ernő professzor emeritus, az MTA doktora, genetikus, virológus, immunológus Dr. Balkányi László PhD, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ volt tudásmérnöke Szabó Zsuzsa elnök Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Komjáthy Anna országos választmány elnöke Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) dr. Gyimesi László alelnök Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ) Tóth József elnök Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet (MKKSZ) Dr. Bardócz-Tódor András társelnök Keresztény Pedagógusok Szakszervezete (KPSZ)