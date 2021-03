Megbünteti Szlovénia azokat az állampolgárait, akik vörös besorolású országba utaznak

Azok a szlovénok, akik ingatlanokkal vagy hajókkal rendelkeznek Horvátországban, petíciót indítottak emiatt.

Szlovénia megbünteti azokat az állampolgárait, akik a koronavírus-járvány megfékezésre hozott korlátozások ellenére vörös besorolású országba utaznak - mondta Ales Hojs belügyminiszter a szlovén közszolgálati televíziónak (RTV) adott interjújában kedden. A fertőző betegségekről szóló törvény kétségtelenül engedélyezi a mozgás korlátozását és az ország elhagyásának tilalmát - mondta, hozzátéve, hogy bár fizikailag senkit nem gátolhatnak meg abban, hogy átlépje a határt, ebben az esetben a határőrség pénzbírságot szab ki. Szlovéniában óriási felháborodást keltett a kormánynak az a rendelete, amely megtiltotta a külföldre utazást olyan országokba, amelyeket Ljubljana vörös besorolású államként tart nyilván. Ebbe a kategóriába tartozik az összes szomszédos ország, Magyarország, Ausztria, Olaszország és Horvátország is. Szlovén állampolgárok egy csoportja, akik ingatlanokkal vagy hajókkal rendelkeznek Horvátországban, emiatt petíciót indítottak, amelyet eddig 3500-an írtak alá, valamint kezdeményezték az alkotmánybíróságnál a határozat felülvizsgálatát is. A szlovén állampolgárok 120 ezer ingatlannal, 8500 hajóval és több ezer bérelt kempinghellyel rendelkeznek Horvátországban, sokan pedig azt tervezték, hogy a húsvéti ünnepeket ott töltik. Szlovénia hétfőtől szigorított határátlépési feltételein, április 1-jétől 11-ig pedig teljes zárlatot is elrendelt az országban. A kormány által közzétett adatok szerint keddre 1080-nal több mint 210 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az országban. Az elmúlt egy napban 16 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4040-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 515-en vannak kórházban, 105-en intenzív osztályon. Horvátországban az elmúlt napon 1487 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 269 009-et. Az elmúlt 24 órában 17-en haltak bele a fertőzés szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5928-ra emelkedett. Kórházban 1289 beteget ápolnak, közülük 127-en vannak lélegeztetőgépen. A jelenlegi korlátozások március 31-ig lesznek érvényben az országban. Ezt követően a válságstáb újabb két hétre meghosszabbítja őket. Szigorításokra a bejelentések szerint országos szinten nem, de régiónkét lehet számítani.